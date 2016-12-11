Первоклассный сервис. Электронные услуги избавляют школы от коррупции
11 декабря 2016, 17:02 [ «АН-онлайн» ]
С 15 декабря запись детей в первый класс московских школ будет происходить только в электронном виде.
Это лишь первый шаг к переводу большинства государственных услуг в электронный вид. В ближайшее время в новый формат будет переведено максимальное число привычных для нас процедур. Выше упомянутые нововведения проводятся исключительно в целях экономии средств городского бюджета.
Прорабатывается также возможность оказания такой услуги в центрах «Мои документы».
Но удобство электронной записи сопряжено и с недостатками, например, если ребёнок с родителями проживают не по месту регистрации. Система не зарегистрирует его в школах другого района.
В онлайн-заявлении можно указать не больше трёх школ, куда родители хотели бы отправить ребёнка в первый класс. Но только на закреплённой территории. По месту жительства. Для записи потребуются серия и номер свидетельства о рождении ребёнка и московский адрес, по которому зарегистрирован будущий первоклассник. Подать заявление можно будет с 15 декабря 2016 года по 5 сентября 2017 года.
Да, помнится, что советская власть боролась с неграмотностью, загоняя всех детей и взрослых в школы, а нынешняя проверяет прописку.
Подробности читайте в материале «Аргументов недели».