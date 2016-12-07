Ректор МГУ выступил за возвращение к пятилетнему образованию

Перевод российского высшего образования на устаревшую в Европе Болонскую систему был ошибкой, считает Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий: готовить специалистов нужно не менее 5-6 лет.

Болонская система предполагает обучение четыре года в бакалавриате и плюс два года в магистратуре. В ряде случаев, говорит ректор МГУ, в России допускается и трёхлетний бакалавриат, что делает предмет изучения очень общим. В то время как в Европе унифицировали образовательные стандарты и построили образование соответственно им. Ведущие университеты мира учат не менее пяти лет, подчеркнул Садовничий. А значит, с Болонской системой наши вузы теряют шансы попадать в топ рейтингов университетов мира.

Впрочем, аналогичная критика реформы образования в виде перевода на ЕГЭ и Болонскую систему длится уже много лет, в том числе некоторыми заместителями председателя Государственной Думы. Однако пока правительство не даст сигнал, отказ от наследия Фурсенко-Ливанова почти нереален.

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