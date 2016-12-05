Сборная России по профессиональному мастерству вернулась с победой

Больше всех, 15882 очка получила в общекомандном зачёте сборная России на чемпионате рабочих профессий EuroSkills, завершившемся в Швеции. В Домодедово победителей встречали с цветами и плакатами.

Соотечественники привезли одиннадцать медалей за профессионализм в самых разных компетенциях от прикладной эстетики до гостиничного сервиса. Но главными наградами стали две золотых медали в номинации «Электроника» и «Холодильная техника и кондиционирование», две серебряные в номинации «Графический дизайн» и «Мобильная робототехника», а также одна бронзовая «Сетевое и системное администрирование». Отличный результат с учётом того, что участвовали более 500 молодых специалистов из почти трёх десятков стран.

Российские участники завоевали также первое место в номинации «Дизайн интерьера» и второе за презентацию по предпринимательству, а по акватронике и 3D-моделированию для компьютерных игр заслужили третьи места

По мнению директора Союза «Молодые профессионалы» Дмитрия Пескова, секрет успеха наших соотечественников в том, что наставники созданной им «Академии WorldSkills» учатся наравне с молодёжью, выполняя те же задачи за теми же станками и подавая личный пример. Таким образом не возникает традиционная ситуация, когда учитель узнаёт предмет урока за день до него.

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