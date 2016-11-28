В российских школах вторым иностранным языком станет греческий

Министерства образования и науки двух стран, Греции и России, 28 ноября подписали договор о сотрудничестве и греческий язык будет включен в программу российских школ и станет вторым языком для изучения.

Реформы в российском образовании продолжаются. Российский министр образования Ольга Васильева подписала соглашение со своим греческим коллегой Константиносом Фотакисом, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Нововведение начнет работать с нового учебного года, когда учащиеся смогут выбрать для изучения язык Гомера и Гесиода как второй. Сообщается, что в первую очередь изменение в школьной программе будет полезно тем, кто проживает на юге нашей страны, где много выходцев из Греции.

Изменения в программе произойдут и в российской высшей школе: там появятся кафедры греческого языка.

Соответственно, и в греческих школах русский язык тоже станет объектом для изучения.