Россияне готовятся написать географический диктант

Проверить свои знания по географии может любой россиянин, достаточно зайти на сайт Российского Географического Общества. Максимальная оценка - 10 баллов. При этом все результаты тестирования будут анонимны.

Это уже второй по счету Всероссийский географический диктант. Стартует общеобразовательная акция 20 ноября в 85 областях России, передает ТАСС.

Диктант будут писать в библиотеках, вузах, институтах школах, - 1770 специально оборудованных кабинетов по всей стране. Сообщается, что активнее всего к проверке географических знаний подошли в Якутии: там открыто 658 пунктов для написания диктанта. Онлайн-версия диктанта есть и на сайте РГО, где любой может проверить свои знания и затем узнать результаты теста.

В МГУ им. М. В. Ломоносова диктант проведет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. У диктанта три версии – для Дальнего Востока, Сибири и для Центрального региона России.

Стартует акция в 14.00 по мск. За 45 минут надо ответить на три десятка вопросов.