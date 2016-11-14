26 ноября пройдет Всероссийский тест по истории Отечества

26 ноября 2016 года в 11.00 в России пройдет тест по истории Отечества. Участие в тесте является добровольным и бесплатным. Организатором теста выступает Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе ФС РФ.



Тест проводится в рамках федерального молодежного проекта «Каждый день горжусь Россией!» при поддержке федеральных законодательных и исполнительных органов власти, средств массовой информации, образовательных и общественных организаций, а также законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, молодежных парламентских структур, созданных при законодательных органах власти регионов.



Задания теста разработаны Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и будут охватывать весь период истории страны, начиная с 882 года. Обязательную экспертизу тестовых заданий проводят профессиональные историки.



Цель теста - оценка уровня исторической грамотности по отечественной истории, сохранение и популяризация исторических знаний, мотивация граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом, к изучению истории.



Участниками испытаний могут стать граждане РФ, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и вероисповедания.



Площадками теста станут образовательные и иные организации, давшие согласие на проведение теста (полный список будет опубликован к 25 ноября).



Тест проводится в единый день – 26 ноября 2016 года с 11.00 по местному времени. Кроме того, с 00.00 до 24.00 по московскому времени можно будет заполнить и он-лайн форму.



Тест включает в себя 40 заданий, причем каждое предусматривает 4 варианта ответа (только один из них правильный). Перед началом испытаний участник получает в распечатанном виде бланк с заданиями и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий – 40 минут. Общее время проведения теста, включая инструктирование участников, подведение итогов теста – 90 минут. Высшее количество баллов – 40.



Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк теста при его получении. По нему можно будет проверить свой результат.



Для прохождения он-лайн тестирования нужно будет заполнить форму с данными и заданиями на сайте теста. Общее время выполнения заданий в он-лайн режиме - 40 минут. Результат он-лайн теста выдается участнику сразу после завершения испытания.



Все участники, включая он-лайн тестирование, выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается выполнять задания коллективно или с любой посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий книгами, конспектами, Интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. При несоблюдении данных требований у организаторов есть право исключить нарушителя и аннулировать результаты его работы.



Результаты оглашаются на площадке теста в течение 40 минут после окончания времени написания.



Полная информация размещена на сайте теста кдгр.рф (http://xn--c1abr0a.xn--p1ai/).



Сайт проекта уже начал свою работу. Также информацию можно найти в социальных сетях, в частности, в группе ВКонтакте https://vk.com/test_istoria.



Подробности есть и здесь: https://vk.com/mp_zsto



Удачи!



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



В рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже проведены два тестирования: по истории Отечества (19 декабря 2015 года) и истории Великой Отечественной войны (23 апреля 2016 года).



Для этого была организована работа 6 000 площадок, привлечено более 10 000 волонтеров. Участниками тестирований стали более 320 000 человек из 33 стран, из них более 102 000 прошли Интернет-тестирование на сайте проекта (на 7 языках).



Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области