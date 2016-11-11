Отменить ЕГЭ опять не удалось: законопроект отклонен

Отменить единый госэкзамен опять не удалось: законопроект ЛДПР отклонён Госдумой. Её комитет по образованию и науке вынес вердикт, что предложенные изменения не смогут улучшить критикуемую ситуацию.

Авторы законопроекта о замене ЕГЭ обычными выпускными экзаменами по предметам считают, что он не оправдал надежд, возлагаемых при внедрении в школах с 2002 года. Не справился с коррупцией, не смог повысить доступность высшего образования значительно больше, чем было до него. Говорить о принципиальном повышении качества образования тоже не приходится, за что его реформу стабильно критикуют депутаты КПРФ и других фракций. Однако при обсуждении законопроекта «либерал-демократов» выяснилось, что потребуются дополнительные средства на его реализацию, а источники и порядок исполнения не предусмотрены.

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