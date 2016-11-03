Митрофанушкам грозит подготовка в извозчики

Учащимся образовательных школ грозит обязательный единый госэкзамен ещё и по географии. Министр образования и науки Ольга Васильева одобрила такую идею, предложенную Всероссийским съездом учителей географии.

Съезд проходит второй раз: предыдущий состоялся пять лет назад. Среди учредителей МГУ, Минобрнауки, Русское географическое общество, академия образования и ассоциация учителей, среди участников заслуженные специалисты, педагоги, номинанты грантов и так далее.

Выступая на съезде, Ольга Васильева отметила необходимость обсудить все детали реализации инициативы, отраженной в Концепции развития географического образования, сделать ЕГЭ по «недворянскому предмету» обязательным для 9 и 11 классов. В том числе материально-финансовую и воспитательную составляющую вопроса.

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