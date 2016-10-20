Исполнение без обязанностей

Похоже, что многочисленные разговоры о необходимости преобразований (в том числе кадровых – «АН») в Минобрнауки с приходом нового министра Ольги Васильевой перешли в исполнительную плоскость, чего при г-не Ливанове педагогам нельзя было увидеть даже во сне.



Главный «пед» России остался без ректора



В минувший понедельник лишился должности ректора МПГУ Алексей Семёнов. Сейчас он на больничном, после окончания лечения увольнение должно стать полновесной явью.



Некоторые «наблюдатели от образования» по известному маргинальному клише тут же заговорили о якобы сведении каких-то былых счётов нового министра с ректором, но …



Более здравомыслящие аналитики из образовательных российских кругов тут же озвучили иную причину нынешней кадровой рокировки, которая не подходит под спасительную байку о «новой метле». Всё, похоже, гораздо проще и принципиальнее. А именно.



Кадры решают все



Скандалы на внутренней кухне главного педвуза страны случались частенько. Именно на гребне объёмного цунами из-за поточного изготовления фальшивых диссертаций в 2013 г. лишился должности ректора МПТУ Виктор Матросов, которого столь удачно для себя и сменил Алексей Семёнов.



Казалось бы, процесс подготовки новых макаренко попал в надежные руки, но … Уже через несколько месяцев правления г-на Семёнова в МПГУ полыхнул новый скандал: резкое сокращение количества опытных преподавателей, заметное уменьшение и без того небольших зарплат оставшимся коллегам, нелепое и внезапное объединение вузовских факультетов, видимо для назначения на новые должности деканов «правильных» людей и т.д. заставило общественность МПГУ возбудиться вновь. Это, похоже, был как раз тот случай, когда «новая метла» стала мести в нужную сторону. Характерно, что позицию «недовольных» поддержал тогда и вполне успешный проректор МПГУ Алексей Лубков, знавший суть конфликта изнутри.



Министр Ливанов, благоволивший Семёнову, конфликт дезавуировал, ректор сохранил свое кресло, а должность по известным российским чиновничьим законам тут же потерял лишь … проректор Алексей Лубков, явивший человеческую принципиальность. В общем, ничего нового для России.



Впрочем, сам конфликт лишь из стадии открытого огня перешел в режим «тлеющего торфяника». Ректор Семёнов хоть и сохранил свое кресло, но набрать симпатий коллег так и не смог. Приход нового министра г-жи Васильевой тут же погасил и этот невидимый, но тлеющий очаг очередного и очевидного социального всполоха увольнением г-на Семёнова. Жестко, но логично! Алексей Лубков, человек в педагогике опытный, перешел на новую должность в Минобразования, обязанности ректора МПГУ пока исполняет первый проректор г-н Нечаев.



Кто на новенького?



В конфликте, разгоревшемся при Алексее Семёнове и имевшем, скорее, конъюнктурный, нежели иной характер, вузовская общественность оказалась не на его стороне принципиально хотя бы потому, что Семёнов занял пост ректора без необходимых общественных выборов, а лишь по благоволению министра Ливанова. Для вузовской профессуры это явилось чуть ли не личным оскорблением. Далее – невнятные по профессиональной, но очевидные по материальной составляющей преобразования, ломка кадров, протест учёных и … Собственно, с финала этой «реформы» мы начали наш рассказ.



Сегодня место ректора пока вакантно. Сам г-н Семёнов в своих комментариях не без обиды видит источник своих неудач не в собственных ошибках, но … в прежнем проректоре Алексее Лобове. Чтож, для России эта позиция проигравшего тоже не нова: мало кто признается в собственном непрофессионализме, скорее ищут виноватого на стороне.



Что касается возможного возвращения в МПГУ Алексея Лубкова, но уже на должность ректора (чего с обидой не скрывает и Семёнов. – «АН»), то опытные педагоги вуза такую рокировку лишь приветствуют. Студенты, говорят, тоже этому рады.



Похоже, Минобразования становится первым министерством, где указания Президента о тщательном подборе кадров начинают исполняться без проволочек.



Как говорят сами студенты: «Если невозможно, но очень хочется, значит можно!» А они-то знают, что говорят.





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