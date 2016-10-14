Дмитрий Медведев отверг советскую систему распределения выпускников вузов

На селекторном совещании по вопросу целевого приема и целевого обучения в вузах премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что возвращение к советской системе распределения после окончания вуза неприемлемо.

Медведев сказал, что в настоящее время возврат к советской системе, очень полномасштабной, оснований нет, да и особой необходимости – тоже. Премьер аргументировал это тем, что современный рынок труда стал более мобильным и конкурентным, то есть «регулирует» сам себя, когда граждане переезжают из региона в регион в поисках подходящей работы и более комфортной жизни. Премьер-министр при этом отметил, что есть регионы в России, для которых стоит рассмотреть меры по дополнительному закреплению кадров. Один из вариантов – целевой прием и обучение.

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева в рамках совещания рассказала Медведеву о мерах, которые прилагает ее министерство для повышения эффективности системы целевого приема и обучения в вузах.