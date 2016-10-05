СМИ: Глава Минобрнауки носит Prada

Аксессуар супердорого модного бренда - сумочку Prada за 3 тысячи евро – заметили журналисты у новой главы Министерства образования и науки Ольги Васильевой на пресс-конференции в День учителя.

По данным газеты «Московский комсомолец», такая вещь может стоить около семи учительских зарплат. Если простой московский учитель зарабатывает в среднем около 35 тысяч рублей в месяц, из которых треть - стимулирующие выплаты, которых могут и лишить, то получается, что педагог и за полгода не заработает на сумочку министра…

Цинизма ситуации добавляет тот факт, что в День учителя, 5 октября, по всей России прошли митинги учителей против низкой оплаты труда на фоне колоссальной нагрузки из-за недостатка кадров после сокращений.

Ранее "АН-онлайн" сообщал об инциденте на встрече Путина с учителями, когда президент неожиданно спросил учителя, сколько тот получает и Заслуженный педагог растерялся и не смог сразу ответить.