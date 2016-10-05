Российский Минздрав предлагает преподавать в школах психологию

Главный психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе предложил ввести в школе уроки психологии. Новый предмет «Психология» предлагают преподавать в рамках занятий по ОБЖ 20 часов в год.

К изучению психологии предлагается привлечь учеников с 3-го по 11-й классы. Учебники по новому предмету уже согласованы с министерством образования, но на их разработку, правда, потребуется около двух лет. Однако, черновые варианты материалов для третьего класса уже готовы, передает РИА Новости.

Кекелидзе также сообщил, что учителя должны буду пройти специальные курсы по основам психологии детского и подросткового возраста.

Необходимость нововведения Кекелидзе объяснил тем, что ребенок должен иметь представление о психологии человека: например, понимать особенности подросткового возраста или что такое «первая любовь», - последняя, по словам психиатра ни к чему хорошему привести не может.

Каким образом психиатры будут это объяснять людям, влюбившимся впервые, Кекелидзе не рассказал.

По статистике Минздрава, у 40% учащихся школ - «школьная дезадаптация», а у 70% - «пограничные психические расстройства» на фоне социальных факторов.