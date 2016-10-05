Учитель смутился, когда Путин спросил его про зарплату

На традиционной встрече с лучшими учителями страны президент России Владимир Путин задал учителю русского языка и литературы Александру Шагалову (город Армавир) вопрос о заработной плате и застал его врасплох.

В ответ на вопрос президента Шагалов, только что удостоившийся звания «Учитель года», явно смутился и растерялся, передает rt.com.

Учитель попробовал уйти от прямого ответа, сказав, что «зарплата бывает разная» и все зависит от заслуг учителя и от показателей его учеников. Однако глава государства настоял на прямом ответе. Шагалов признался: зарплата в среднем от 25 до 30 тысяч, в прошлом году он зарабатывал по 26 - 27 тысяч в месяц.