Ежегодный рейтинг 500 лучших российских школ сузил географию

Ежегодный рейтинг лучших школ России опубликован сегодня ко Дню учителя. Это уже четвёртый такой список, сформированный по ряду критериев, включая результаты сдачи ЕГЭ и участие детей в предметных олимпиадах.

Возглавляют список 25 лучших учебных общеобразовательных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Вологодской, Омской и Кировской областей, а также Мордовии, Удмуртии, Татарстана. На первом месте снова оказался Президентский физмат лицей №239; на втором Республиканский лицей для одаренных детей в Мордовии, «бронзу» взяла московская школа №1329.

Лучшие школы выбраны в 72 регионах России, что меньше прошлогодней географии рейтинга. В него не попали учебные заведения, принимающие учащихся по конкурсному отбору. Полторы сотни из пятисот школ в списке - московские, 31 из «северной столицы», остальных ещё меньше. Некоторые читатели рейтинга обращают внимание на взаимосвязь между числом школ в рейтинге и материальным благополучием региона, однако это слабо объясняет снижение числе представленных регионов.

В подготовке ТОП-500 участвовали МИА «Россия сегодня» и «Учительская газета» при поддержке Минобрнауки.

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