Инновационное окно в мир

Сегодня в крае ведётся целенаправленная работа по дальнейшему развитию всех уровней системы образования в соответствии с основными векторами государственной политики в сфере образования, поручениями Президента и Правительства Российской Федерации и с учётом особенностей социально-экономического преобразования края, демографических процессов. Важную роль в этом играет создание образовательной инновационной инфраструктуры.

Инновационные образовательные площадки работают в нашем крае с 2015 года. По результатам первого конкурсного отбора этот статус присвоен 10 общеобразовательным организациям края. Кроме того, на региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатели России» представителям нашего края рекомендовали претендовать на присвоение статуса региональной инновационной площадки. И такой статус получили 9 дошкольных образовательных организаций края.

О том, каких успехов удалось добиться в деле развития инновационной инфраструктуры системы образования края и какие есть сложности, шла речь на последнем заседании Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморье.

Создание в крае инновационных образовательных площадок – требование времени. «От мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, которую приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее России», – подчёркивал президент страны Владимир Путин. Разработка инновационных программ предусмотрена и государственной программой «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы.

В июне прошлого года профильный департамент утвердил порядок признания образовательных организаций Приморья региональными инновационными площадками. Создание таких площадок призвано помочь дальнейшему развитию инновационной деятельности в системе образования края.

В канун нового учебного года и.о. директора краевого департамента образования и науки Оксана Мартыненко рассказала, что в последние годы в Приморье многое сделано для того, чтобы образование стало качественно другим.

«В школах появилось современное оборудование для изучения естественных наук, компьютерные классы, приморские ребята включаются в Российское движение школьников, а их учителя не менее активно осваивают новые технологии и методики обучения, постоянно повышая свой профессиональный уровень. В новом учебном году мы продолжим эту работу и постараемся, чтобы каждая школа, каждый ученик, учитель, родитель почувствовали внимание и поддержку государства», – заверила руководитель департамента.

Чем же отличается инновационная образовательная площадка?

В детском саду, школе или вузе должны разрабатываться, апробироваться и внедряться новые элементы содержания образования и систем воспитания, инновационные педагогические технологии, учебно-методические и учебно-лабораторные комплексы, формы, методы и средства обучения. При этом такие площадки должны работать с учётом действующих государственных образовательных стандартов, дополняя их инновационными программами. Особое внимание здесь уделяют методикам подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования. Кроме того важно взаимодействие преподавательского сообщества с родителями юных приморцев, а также налаживание саморегулирования деятельности объединений детских садов и школ. Перед педагогами-инноваторами ставится задача передавать накопленный опыт коллегам – работа инновационных площадок в конечном итоге призвана привести к совершенствованию всей системы образования края.

Инновации требуют законодательной поддержки и материальных затрат, причём, серьёзных. На развитие инновационной инфраструктуры системы образования направлен краевой закон «Об инновационной деятельности на территории Приморского края» и госпрограмма «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы. В текущем, 2016 году планируется направить на эти цели более 17 миллионов рублей, из них из краевого бюджета 17 168 091 рублей. На реализацию программы «Развитие системы общего образования» в 2016 году планируется направить 10 540, 6 миллионов рублей, в том числе 10 515 475 рублей из краевого бюджета.

Получить статус инновационной площадки в Приморье могли образовательные учреждения, как уже ведущие деятельность по предложенному краевым департаментом образования проекту, так и разработавшие собственную программу. Особый статус даёт право руководству образовательного учреждения вносить изменения в содержание и в системы средств обучения и воспитания, а также в систему управления. В рамках краевых и муниципальных программ развития образования для таких площадок допускается приобретение необходимого учебного оборудования и материалов.

Чтобы получить статус, нужно пройти жёсткий конкурсный отбор. Первый конкурс состоялся в 2015 году, по его итогам отобрано 23 площадки из Владивостока, Дальнегорска, Арсеньева, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Находки, Артёма, Хорольского и Хасанского районов (всего в Приморье работает около 500 школ и более 1 000 детских садов). Также инновационный статус получили Центр детского творчества в Дальнегорске, Школа экономики и менеджмента ДВФУ, школа-интернат №29 ОАО «РЖД» в Уссурийске, Детско-юношеская спортивная академия ВГУЭС и Научно-образовательный комплекс Дальневосточного отделения РАН «Приморский океанариум».

«Этот новый механизм, надеемся, поможет нам управлять инновационной образовательной практикой, систематизировать деятельность базовых площадок, повысить их эффективность», – отметила, комментируя результаты первого конкурса, заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Надежда Виткалова.

Первые результаты: в школе и детском саду

С первыми результатами работы инновационных образовательных площадок в Приморском крае начали знакомиться в июне 2016 года. Тогда на заседании коллегии департамента образования и науки рассматривали вопрос об управлении деятельностью площадок, и с докладами выступили директор общеобразовательной школы №10 города Арсеньева Анна Меховская и заведующая детским садом №27 из Владивостока Галина Поздняковская.

Арсеньевская «десятая» в 2003 году определена краевой базовой экспериментальной площадкой по переходу школ на предпрофильную подготовку и соответствующее обучение. Здесь сложилась структура образования, относящаяся к модели многопрофильной школы: оборонно-технического, социально-экономического и психолого-педагогического профилей. С 2007 года в школе определилось два основных направления: оборонно-технический профиль и информационно-экономический. В 2015 году школа получила статус инновационной образовательной площадки по реализации педагогического проекта нетрадиционной формы профессионального образования. В 2015/2016 учебном году педагоги школы работали над темой «Применение современных подходов к организации образовательной деятельности и непрерывное совершенствование профессионального уровня учителя». Среди задач, которые поставили перед собой арсеньевцы, – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих потребностям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, веротерпимости, диалога культур и уважения многонационального российского общества.

Важной частью образования в арсеньевской школе является внеурочная работа по предмету. Для школьников организуются олимпиады, тематические брэйн-ринги, различные лекции, конкурсы проектных и научно-исследовательских работ. В изучении экономики систематически используются такие формы занятий, как уроки-лекции, семинары, практические занятия, диспуты, ролевые экономические игры, ведётся практикум по решению экономических задач.

Ещё одна инновационная образовательная площадка представлена детским садом №38 Артёмовского городского округа. Здесь реализуется непрерывная образовательная деятельность, совместная работа воспитателей и детей, их самостоятельные занятия. Ведущая форма – игровая. Перед началом учебного года 2015/2016 педагоги разработали, а затем реализовали комплексно-тематический план работы на учебный год, непосредственно-образовательная деятельность велась в интеграции с образовательными областями («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»). Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50 % общего времени, отведённого на образовательную работу.

Как рассказали на заседании экспертного совета представители детсада, получив статус инновационной площадки, специалистами дошкольного учреждения была разработана дополнительная программа «Родной свой край люби и знай». Использовались методы создания эффективно работающих творческих, исследовательских групп, системы коммуникаций, мотивации (стимулирование, создание креативного поля, мотивирующий контроль), методы создания условий для профессионального роста воспитателей, методы регулирования социально-психологического климата в коллективе.

Руководство детсада отмечает, что педагоги выросли в собственных глазах, у них ярко выражен интерес к инновациям, о чём свидетельствует их активное участие в работе городских методических объединений, проведение мастер-классов, семинаров на муниципальном уровне, выступление на городских и краевых конференциях, где они делятся своим опытом работы с коллегами – слушателями курсов повышения квалификации.

В новом учебном году в детском саду продолжат не только развивать инновационную деятельность, но и повышать уровень педагогического просвещения родителей и активно включать их в образовательный процесс.

«В статусе инновационной региональной площадки детский сад сделал упор на работу с нравственно-патриотическим воспитанием, с воспитанием личности. Больших успехов нам удалось добиться в проектной деятельности – в каждой группе нашего детского сада появился свой мини-музей, сделанный детьми вместе с родителями. В этом плане статус инновационной площадки даёт изумительный результат.









На фото: Наталья Плиско

Можно подготовить проект в любом направлении, реализовать его и поделиться опытом с коллегами», – рассказала участникам заседания Общественного совета заместитель заведующего по воспитательной и методической работе детского сада №38 Артёмовского городского округа Наталья Плиско.

Любая инновационная деятельность – это прежде всего коллектив. И придание статуса инновационной образовательной площадки меняет отношение педагогов к своей работе. Они могут участвовать со своими проектами в различных конкурсах и получать профессиональные награды. А за инновационную деятельность им полагаются стимулирующие выплаты.









На фото: Людмила Путинцева

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой образовательной инноватики государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» доцент Людмила Путинцева отметила: «Этот конкурсный отбор помог нам самим проанализировать педагогическую практику, компетентность педагогов, идеи, которые реализуются в образовании. У нас есть возможность через экспертизу воздействовать на качество образования, на его инновационность».

Очередной конкурсный отбор образовательных организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки пройдёт с 1 октября по 3 ноября на Приморском форуме образовательных инициатив-2016.

Павел ЛОПАТКО