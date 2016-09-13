Замминистра образования России ушел в отставку

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов подал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление Климова опубликовано на официальном портале правовой информации.

В сообщении говорится, что Александр Климов освобождается от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации по его личной просьбе. Александр Климов в Министерстве образования курировал государственную политику в сфере подготовки рабочих кадров и высшего образования.

Напомним, что 19 августа 2016 года Дмитрия Ливанова на посту главы Минобрануки России сменила замначальника управления администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева.