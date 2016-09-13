Замминистра образования России ушел в отставку

СРОЧНО
|15:55  Подробности ДТП, в котором погиб бывший командир «Альфы» Юрий Торшин |15:26  Эксперты комментируют предстоящие в воскресенье выборы в Государственную Думу |15:19  Соль в России внесена в список продовольственного эмбарго |14:49  Маркин подозревает тренера ФК «ЦСКА» Слуцкого в нелюбви к родине |14:24  Пушков: выход Украины из ПАСЕ похож на шантаж |13:34  Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление |13:31  Россия стала основным поставщиком пива на Украину |13:14  Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области |12:52  Завершился 6-й тур РФПЛ |12:28  В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик |12:13  Аналитики Bloomberg призвали Россию сократить военные расходы в пользу школ |11:51  США частично сняли санкции с России |11:46  В Чехии хоккейный арбитр скончался после удара шайбой в голову |11:45  На выставке в ЮАР российского оружия уже заказали на 21 млрд долларов |11:34  Сгорел на работе: хоккейного судью убили прямым попаданием шайбы в голову |11:34  Петербургский стоматолог сломал пациентке челюсть, а потом прооперировал ее |11:16  Заблокированным в Арктике полярникам доставят пиротехнику и собак |11:06  Шойгу призвал Пентагон: не надо путать мировой порядок с американским |10:51  Из Москвы-реки выловили мужчину, который бросился в воду с Крымского моста |10:40  В московском метро девушке - инспектору ГИБДД за замечание сломали нос |10:10  Найдена предсмертная записка хоккеиста Девяткина |09:35  Роспромбанк сегодня лишился лицензии |09:15  Доходы россиян упали до уровня начала 2000-х |08:47  Самолет вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажирки |08:22  В Якутии двое охотников случайно убили сборщика ягод |12.09 23:01  Минпромторг предложил запретить госзакупки импортной мебели |12.09 22:38  Климкин: Порошенко готов к общению с Путиным |12.09 21:25  Минфин и Минтруд не могут договориться, когда выплатить пенсионерам 5 тысяч |12.09 20:59  Известный хоккеист найден мертвым в Новосибирске |12.09 20:34  В отношении водителей из "стреляющего кортежа" составлены 17 протоколов
Москва

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Образование

Замминистра образования России ушел в отставку

13 сентября 2016, 15:59 [ «АН-Москва» ]

Замминистра образования России ушел в отставку
globallookpress.com

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов подал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление Климова опубликовано на официальном портале правовой информации.

В сообщении говорится, что Александр Климов освобождается от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации по его личной просьбе. Александр Климов в Министерстве образования курировал государственную политику в сфере подготовки рабочих кадров и высшего образования.

Напомним, что 19 августа 2016 года Дмитрия Ливанова на посту главы Минобрануки России сменила замначальника управления администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Шоу-бизнес

Лидер студии "Квартал 95" отказался от украинских бюджетных денег на кино ВИДЕО

Лидер студии "Квартал 95" отказался от украинских бюджетных денег на кино ВИДЕО

Украинский шоумен Владимир Зеленский снял заявку на свои проекты с конкурсного отбора кинопроектов, которые получат господдержку от Украины. На питчинге планировалось студией "Квартал 95" получить 50 млн гривен.

//В мире

ВСУ получат аналог российских "Искандеров" в 2017 году

ВСУ получат аналог российских "Искандеров" в 2017 году

Вооруженные силы Украины могут получить новые ракетные установки "Гром-2" - аналоги российского комплекса "Искандер" - уже в 2017 году. Ракетные комплексы "Гром-2" заменят советские "Точки-У".

//Общество

Министр образования рассказала, что будет с ЕГЭ

Министр образования рассказала, что будет с ЕГЭ

Министр образования России Ольга Васильева высказалась о том, что будет дальше с Единым госэкзаменом. Общаясь с журналистами, глава Минобрнауки сообщила, что систему ЕГЭ отменять не следует.

//Общество

В России создают мессенджер для передачи государственных тайн

В России создают мессенджер для передачи государственных тайн

В РФ создадут мессенджер для удобного общения госслужащих между собой. Возможна будет функция передачи информации под грифом "секретно". Институт развития интернета озвучил требования к разработчикам.

//Криминал

Суд арестовал гендиректора летного отряда «Россия»

Суд арестовал гендиректора летного отряда «Россия»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора Специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева. В отношении Одинцева расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

//Непознанное

NASA: инопланетяне уже среди нас

NASA: инопланетяне уже среди нас

Астронавт NASA Лерой Чиао заявил, что инопланетяне уже давно находятся среди землян, однако люди их не замечают. Эксперт убежден, что в настоящий момент инопланетные существа впали в анабиоз.

//Наука

Огромный метеорит обнаружен в Аргентине

Огромный метеорит обнаружен в Аргентине

Один из крупнейших метеоритов на планете найден в аргентинской провинции Чако, где около 4000 лет назад прошел дождь из небесных камней. Вес находки - более 30 тонн - сильно удивил исследователей.

//Спорт

Завершился 6-й тур РФПЛ

Завершился 6-й тур РФПЛ

Домашней победой казанского «Рубина» над екатеринбургским «Уралом» завершился 6-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги, розыгрыш которой возобновился после перерыва на игры национальных сборных.

//Шоу-бизнес

Шнуров о себе как о "Человеке года": какой год, такой и человек

Шнуров о себе как о "Человеке года": какой год, такой и человек

Популярный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал свое назначение "Человеком года" журналом GQ. Высказаться "Шнур" решил на своей страничке в социальной сети.

//Образование

Замминистра образования России ушел в отставку

Замминистра образования России ушел в отставку

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов подал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление Климова опубликовано на официальном портале правовой информации.

//Происшествия

Подробности ДТП, в котором погиб бывший командир «Альфы» Юрий Торшин

Подробности ДТП, в котором погиб бывший командир «Альфы» Юрий Торшин

Появились подробности ДТП, в котором на мотоцикле Harley-Davidson разбился известный спецназовец, бывший командир подразделения группы «Альфы» Юрий Торшин. Смертельное ДТП произошло в Чечне 11 сентября.

//Новости ADWILE

//Криминал

В московском подъезде мужчина с топором ограбил студентку

В московском подъезде мужчина с топором ограбил студентку

Мужчина с топором напал на девушку в подъезде дома в центре российской столицы и отобрал у 18-летней студентки рюкзак. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Ограбление произошло 11 сентября.

//Политика

Эксперты комментируют предстоящие в воскресенье выборы в Государственную Думу

Эксперты комментируют предстоящие в воскресенье выборы в Государственную Думу

Александр Ильюшенко, руководитель центра стратегического развития XXI век, считает, что второй партией в Госдуме станет «Справедливая Россия», а «Единая Россия» будет самой большой фракцией.

//Армия

Российские ВМС переходят на ослепляющее оружие

Российские ВМС переходят на ослепляющее оружие

Военно-морские силы Российской Федерации получат световое оружие, которое способно «слепить» вражеские оптико-электронные приборы, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

//Экономика

Соль в России внесена в список продовольственного эмбарго

Соль в России внесена в список продовольственного эмбарго

Соль внесена в перечень товаров, попадающих под продовольственное эмбарго в ответ на санкции против Российской Федерации. Постановление вступает в силу с 1 ноября, говорится в сообщении правительства.

//В мире

Песков прокомментировал "масштабный иск" Украины против России

Песков прокомментировал "масштабный иск" Украины против России

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о подготовке "масштабного иска" против России. По словам Пескова, Россия будет придерживаться международного права.

//Авто

"АвтоВАЗ" увеличил рабочий день, но на качестве машин это не скажется

"АвтоВАЗ" увеличил рабочий день, но на качестве машин это не скажется

На "АвтоВАЗе" увеличивают продолжительность рабочего дня до 10 часов на платформе B0 - именно там проводят сборку Lada Largus, XRay и авто Renault-Nissan. Производители обещают не снижать качество продукции.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

СМИ: Клинтон могли отравить по указанию Путина

СМИ: Клинтон могли отравить по указанию Путина

Появилась информация о том, что кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон могли отравить. Более того, есть предположение, что за этим чудовищным действием могут стоять Владимир Путин и Дональд Трамп.

//Спорт

Маркин подозревает тренера ФК «ЦСКА» Слуцкого в нелюбви к родине

Маркин подозревает тренера ФК «ЦСКА» Слуцкого в нелюбви к родине

Руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России, член комитета по этике РФС Владимир Маркин раскритиковал главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и защитника Василия Березуцкого.

//Общество

Первый замглавы СЛО "Россия" назначен врио гендиректора вместо Одинцева

Первый замглавы СЛО "Россия" назначен врио гендиректора вместо Одинцева

Обязанности гендиректора специального летного отряда "Россия" временно возложены на первого заместителя руководителя спецотряда. На работе СЛО арест начальника отряда Ярослава Одинцева не сказался.

//Общество

Министр образования высказалась о секс-скандале в школе номер 57

Министр образования высказалась о секс-скандале в школе номер 57

Новый министр образования РФ Ольга Васильева высказалась о скандале в московской школе номер 57. По мнению главы Минобрнауки, судить о действиях учителя данного образовательного заведения преждевременно.

//Политика

Пушков: выход Украины из ПАСЕ похож на шантаж

Пушков: выход Украины из ПАСЕ похож на шантаж

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал пустым шантажом ультиматум главы МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что украинская делегация покинет ПАСЕ при возвращении российской.

//В мире

МИД РФ объяснил снятие США части антироссийских санкций

МИД РФ объяснил снятие США части антироссийских санкций

Директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов объяснил, почему Соединенные Штаты частично сняли санкции против Москвы.

//Новости партнеров

//Происшествия

Кировские школьницы продавали свои интимные фотографии в интернете

Кировские школьницы продавали свои интимные фотографии в интернете

Об этом стало известно после того, как в одном из СМИ появилась публикация на данную тему. Якобы совсем юные кировчанки за вознаграждение готовы выслать желающим фотографии своего обнаженного тела.

//В мире

Автомобиль протаранил в Швеции дерущуюся толпу

Автомобиль протаранил в Швеции дерущуюся толпу

В шведском городе Болльнес на днях произошла массовая драка между двумя десятками сборщиков ягод. В какой-то момент в толпу дерущихся, вооруженных палками и топорами, врезался легковой автомобиль.

//В мире

Дональд Трамп спас женщину

Дональд Трамп спас женщину

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки, миллиардер Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Каролина прервал речь, чтобы оказать первую помощь женщине, упавшей в обморок.

//Общество

В Кремле прокомментировали арест главы летного отряда "Россия" Одинцева

В Кремле прокомментировали арест главы летного отряда "Россия" Одинцева

Президент РФ Путин знает об аресте начальника специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева. Дмитрий Песков заявил, что после задержания Одинцева проблемы у кремлевской администрации не появятся.

//Происшествия

Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление

Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление

Житель Москвы инсценировал собственное ограбление, испугавшись гнева своей супруги. Выяснилось, что мужчина потерял сумку с крупной суммой денег, а полиции сказал, что его ограбили пятеро в черных масках.

//Экономика

Россия стала основным поставщиком пива на Украину

Россия стала основным поставщиком пива на Украину

Несмотря на эмбарго, которое украинские власти ввели в отношении российских товаров, с января по июнь 2016 года экспорт пива производства РФ на Украину увеличился с 1,86 до 6,06 миллиона дал.

//Спорт

Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области

Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области

В Великих Луках завершилось первенство России по ММА среди юношей 16–17 лет. Участие в борьбе за медали в восьми весовых категориях приняли 96 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации.

//Общество

Колокольцев поручил проверить руководство антикоррупционного главка МВД

Колокольцев поручил проверить руководство антикоррупционного главка МВД

Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку и проверить руководство антикоррупционного управления (ГУЭБиПК) МВД РФ. Проверка организована после задержания полковника Захарченко.

//В мире

В центре Нью-Йорка подожгли мусульманку

В центре Нью-Йорка подожгли мусульманку

На Пятой авеню в центре Нью-Йорка перед 15-летней годовщиной со дня теракта 11 сентября неизвестный поджег женщину в мусульманской одежде. Пострадавшая оказалась 36-летней туристкой из Шотландии.

//Общество

В Челябинске становится традицией спасать больших кошек

В Челябинске становится традицией спасать больших кошек

Ветеринары спасли больную львицу из частного зоопарка и оставили животное в собственном приюте. Владельцы «кошечки» отдали её ветеринарам на усыпление. Подрастающая львица стала «лишней» в частном зоопарке.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры