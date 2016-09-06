Подсчитано число неграмотных жителей нашей планеты

Организация ЮНЕСКО подсчитала число жителей планеты, до сих пор не умеющих читать, считать и писать. Цифра ошеломляющая: не менее 758 млн взрослых людей, из которых большинство составляют женщины.

Подробный доклад об образованности населения ООН собирается опубликовать во вторник. Пока же известно, что по подсчетам организации, более 263 млн детей не посещают школу. Каждый третий из них проживает в зоне вооруженных конфликтов либо является беженцем. Если ситуацию не пытаться изменить в лучшую сторону, то о всеобщем начальном образовании можно будет говорить только лет через 30, а в беднейших странах – через век. Девочкам стран Центральной Африки ученье светит такими темпами не ранее 2086 года. На сегодня дефицит финансирования образования составляет 39 млрд долларов, что требует увеличения ныне существующего объёма в шесть раз.

Пока одни страны осваивают космос и нанотехнологии, в других люди не умеют поставить подпись. Об использовании потенциала знаний во многих странах не приходится говорить, и разрыв между передовыми и отстающими странами тормозит развитие человечества в целом. Как считает глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, необходимо переосмыслить цели образования, чтобы стимулировать развитие навыков, привычек и востребованных обществом моделей поведения. Школы, частные предприятия и общины должны объединить усилия не только для экономического роста, но также сосредоточиться на устойчивом развитии и потреблении, борьбе с неравенством, повышении экологической грамотности.

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