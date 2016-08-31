Быть питерским студентом почетно и достойно

Начинается новый этап студенческой учебы. Провести лучшие в жизни студенческие годы именно в Питере, который даже по признанию американского журнала "Travel-Leisure" включен в перечень самых романтических городов мира, очень престижно.

Учиться здесь и получить образование - мечта тысяч и тысяч абитуриентов. В этом году существенно изменилась ситуация с приоритетами молодежи. В вузы города было подано свыше 400 тысяч заявлений. Вырос конкурс на медицинские специальности, в том числе на педиатрию, на инженерно-технические направления. По сравнению с прошлыми годами снизился спрос на гуманитарные, юридические и экономические факультеты.

Во многих вузах конкурс превышал 30 человек на место, в творческих, как всегда, выбирали одного из сотни.

10 сентября в Петербурге состоится Парад Российского студенчества. В нем примут участие студенты более 30 городов России. Программа праздника увлекательна и насыщенна: телемосты, торжественное посвящение в студенты, красочное и веселое шествие по Невскому проспекту и главным улицам города.

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