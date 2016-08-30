Министр образования предложила заменить урок физкультуры танцами

Речь не идет о полной замене классических уроков физкультуры танцами, - Ольга Васильева предлагает заменить третий урок физкультуры на неделе. Такая замена даже пойдет на пользу образовательному процессу.

Ольга Васильева пошла навстречу многочисленным жлобам родителей на то, что третий урок физкультуры в неделю и для педагогов обременителен, и ученикам неинтересен. А поскольку школа испытывает недостаток в художественном и музыкальном образовании, то танцы под музыку – это решение всех трех проблем. Но вместе с тем, министр обратила внимание на то, что к такой замене надо подойти творчески и все продумать.