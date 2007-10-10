Сетевое отключение

НАПРИМЕР, в Москве за 1 кВт мощности надо заплатить 45 тыс. руб., в Ленинградской обл. – 21,7 тыс. рублей. А 1 кВт – это всего лишь мощность, потребляемая электрочайником. Чтобы обеспечить светом подъезд девятиэтажного дома, нужно около 150 кВт. При таких расценках придется выложить 7 млн. руб. – только за то, чтобы на вас энергетики зарезервировали определенную мощность. Для малого бизнеса такие суммы совершенно неподъемны, непросто найти их и среднему бизнесу. «Поэтому сейчас редко открываются отдельные кафе, рестораны, магазины, – говорит вице-президент ассоциации предпринимателей «ОПОРА России» Алексей Кожевников. – Это по силам лишь крупным сетевым организациям».

Вопрос о снижении платы долго и безрезультатно муссировался в чиновничьих коридорах. Но, как выяснили «АН», скоро ситуация должна поменяться. На днях в правительстве была создана рабочая группа из чиновников и представителей бизнеса по решению этого вопроса. В первую очередь предлагается уменьшить плату на 24% за счет отмены налога на прибыль с тех денег, которые были потрачены на сетевую инфраструктуру. Логика такова: когда предприятия платят за прокладку линий электропередачи, то, по сути, они инвестируют в свое развитие. А с инвестиций налоги не берут. Вроде бы министр финансов Алексей Кудрин поддержал предложение.

Во-вторых, от энергетиков потребуют создать четкую и прозрачную методику расчета платы за присоединение. Поскольку неясно, откуда взялись нынешние запредельные тарифы и насколько они могут подняться в следующем году. Например, еще свежа история с бывшим губернатором Амурской области, который потребовал от местных энергетиков включить расходы на содержание футбольного клуба «Амур» в тарифы на электроэнергию.