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Марсианский марафон

Космонавт какой страны первым коснется Марса?

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Марсианский марафон
Стоимость экспедиции на Марс может превысить 500 млрд. долларов

До конца года правительство должно утвердить «Программу развития космической отрасли до 2040 года». В нее включен пилотируемый полет к Марсу. Первый человек коснется поверхности Красной планеты еще не скоро, но международная гонка к ней уже стартовала. В марафоне участвуют пять стран. Победителю достанется не только слава, но и честь оплатить самое дорогое путешествие  в истории человечества. Велики ли шансы России добраться до Марса первой, взяв реванш за поражение на Луне? Кто из участников космического забега «сойдет с трассы»? Чей проект путешествия лучший? И зачем вообще человечеству дались пески марсианских пустынь?

Полеты в копеечку

«Страна не может развиваться, не имея масштабных научных рубежей. Новой целью станет пилотируемая экспедиция на Марс», – объясняет директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго Юрий Коптев.

Он уверен, что на Марс можно лететь хоть завтра – технические возможности позволяют. Концепция такой экспедиции в нашей стране прорабатывается с 1960 года. Многое уже сделано. Например, треть узлов, которыми будет оснащен межпланетный корабль, работают в российском сегменте Международной космической станции.

Но сроки марсианской экспедиции постоянно отодвигаются. Десять лет назад покорение Красной планеты намечалось на 2018 год. Теперь и США, и Россия перенесли старт на 2035-й. Слишком высока цена вояжа. В НАСА называют сумму в 40–50 млрд. долларов. В Росавиакосмосе утверждают, что подготовка нашей экспедиции обойдется в 14 млрд. долл. Но реальная стоимость проекта может оказаться гораздо выше.

МКС массой 200 тонн. обошлась в 200 млрд. долл. Для экспедиции к Марсу нужно в сжатые сроки собрать на орбите межпланетный модуль массой от 500 до 1000 тонн. Многие технологии, включая ядерный двигатель и блок радиационной защиты, придется разрабатывать с нуля. Хорошо, если удастся уложиться в 300–500 млрд. долларов.

Кто на красное?

Тем не менее гонка к Красной планете все-таки стартовала. Первыми о марсианских амбициях заявили Соединенные Штаты. В 2004 году Джордж Буш дал старт программе «Перспективы исследования космоса». США пообещали возобновить регулярные полеты астронавтов к Луне и в 2015 году построить там обитаемую базу. С нее в 2035 году стартует пилотируемая экспедиция на Марс.

Спустя неделю после речи Буша голос подало Европейское космическое агент­ство (ЕКА). ЕС тоже засобирался на Марс, проект окрестили «Авророй». Старушка Европа скопировала свою программу с американской. Отличие одно – первый европеец должен прогуляться по Красной планете уже в 2024 году.

После таких заявлений «марсостремительные» настроения овладели многими мировыми державами. Правда, никто не ожидал, что третьей в марафон включится Япония, не отметившаяся на космической арене ничем, кроме неудачных запусков научных зондов. Следующей страной, выступившей на тему «и мы там будем», стал Китай. Едва запустив в 2003 году первого тайконавта, Поднебесная также вознамерилась оставить следы башмаков на песках четвертой планеты. Срок – «после 2030 года».

А что же Россия? Росавиакосмос поступил хитрее всех. Россия не стала делать громких заявлений, а попыталась заработать на марсианских амбициях других стран. Мы предложили помощь сразу всем участникам гонки. Отказались только США, не пожелавшие делить лавры с другой страной.

Троих уж нет

Впрочем, количество покорителей Марса быстро сокращается. Первыми выбыли японцы. Их космическую программу подкосили плохое финансирование и череда неудач. Сначала на подлете к Марсу отказал зонд «Нозоми», затем последовала серия аварий ракетоносителей. Стало ясно, что японские космические технологии никуда не годятся, и Страна восходящего солнца отказалась от планов высадки на Марсе и Луне.

Следующий кандидат на вылет – Европа. ЕС строит совместно с Россией челнок, пригодный для полетов к Луне и Марсу. Но сейчас там набирают силу противники пилотируемой космонавтики. Лозунг «полет робота в сто раз дешевле, а пользы для науки – больше» особенно популярен у государственных мужей Франции и Германии. Поэтому Европейское космическое агентство готовится перейти на режим жест­кой экономии, а 2024 год исчез из «полетных планов».

Вызывают сомнения и марсиан­ские перспективы КНР. Китайцы и сами признают, что в космических технологиях отстали от США и России на десятки лет.

Шанс-2018

Так что сейчас осталось только два реальных претендента на покорение Красной планеты – США и Россия.

Чьи шансы выше? С одной стороны, за спиной у НАСА стоит щедрое финансирование, которое в 10 раз превышает финансовые возможности Росавиакосмоса.

В свою очередь у России в запасе несколько козырей. «Американцы хотят начать полет на Марс с промежуточного освоения Луны. А мы собираемся стартовать с земной орбиты, что значительно экономичнее», – объясняет ведущий специалист Исследовательского центра им. Келдыша Виталий Семенов.

С земной орбиты корабль к Марсу доставит так называемый солнечный буксир, полет в обе стороны займет 2,5 года.

На подлете к Красной планете от станции отделятся два спускаемых модуля.

В одном будет груз, в другом – группа из трех человек, которая проведет на поверх­ности Марса неделю.

Принципиальное отличие нашего проекта от американского – конструкция двигателей солнечного буксира. США намерены использовать ядерную установку. Излучение реактора опасно для человека, поэтому их взлетно-посадочный модуль прибудет к Красной планете в автоматическом режиме, а астронавты прилетят на отдельном челноке.

В 2018 году Марс сблизится с Землей на минимальное расстояние. Использовав этот шанс, Россия сможет первой высадиться на Красной планете.

Россия полетит к Марсу на электроракетных двигателях. Корабль будут толкать несколько независимых блоков, в которых установят в общей сложности 500 ракет. Эта схема значительно надежнее американской, даже если некоторые двигатели откажут, полет продолжится.

Наш проект основан на апробированных технологиях, поэтому он выигрывает по надежности. Его стоимость также несопоставимо ниже. Третье преимущество: мы можем обогнать американцев на Марсе на целых 17 лет. Дело в том, что ближайшая удобная дата для путешествия к Красной планете – 2018 год. В этом году Марс сблизится с Землей на минимальное расстояние, астрономы называют такое событие «Великим противостоянием». В прошлый раз оно произошло в 2003 году, и, если мы упустим «шанс-2018», ждать придется до 2035 года.

США стартовать в 2018 году не успеют – они надолго завязли с разработкой своего ядерного двигателя. А Россия вполне могла бы уложиться в оставшиеся 11 лет. Второго шанса оказаться первыми на Марсе у нас не будет.

Подземелья Марса

На днях американский зонд «Орбитальный разведчик» прислал снимки склонов марсианского вулкана Арсия Монс. Изучив их, ученые пришли к выводу, что семь загадочных кругов диаметром до 250 м – это входы в громадные подземелья, простирающиеся на десятки километров вглубь планеты. Пещеры назвали «Семь сестер». Благодаря сохраняющейся активности в недрах вулкана, в них могла сохраниться жизнь.

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