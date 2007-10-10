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Денежная «экзотика»

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Интерес населения к иностранной валюте низок как никогда. Если год назад четверть вкладов в банках номинировалась в долларах или евро, то сейчас доля валютных накоплений упала до 14%.

 Деньги любят не только счет, но и богатство выбора. Поэтому российские банки предложили вклады в нетрадиционных валютах.

 КАК показало исследование «АН», на таких депозитах можно заработать больше, чем на вкладах в долларах и евро. Выгоднее всего заводить счет в юанях. Российские банки дают за них вдвое больше, чем в самом Китае! При этом юань постоянно укрепляется по отношению к доллару. Неплохим вложением является британ­ский фунт. Он дорожает по отношению и к доллару, и к евро. Представляют интерес и скандинавские денежные единицы. Они постоянно набирают вес по отношению к «деревянному».

 Пока «экзотика» заинтересовала не более 1% клиентов российских банков. «Обычно депозиты открываются в той валюте, в которой человек получает доход. При конвертации происходит потеря», – объясняет начальник финансово-экономического управления банка «Московский Капитал» Виталий Бабенко.

 Аналитики не ожидают массовой «юанизации» сбережений. «Вклады в российской национальной валюте остаются наиболее доходными», – констатирует Виталий Ба­бе­нко.

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