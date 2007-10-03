Рекорд с политическим оттенком

Решение президента Владимира Путина возглавить «Единую Россию» на выборах в Думу и хорошие биржевые новости из-за рубежа подняли российский фондовый рынок на новые высоты. В результате бурного 3%-го роста индекс РТС во вторник обновил исторический максимум, достигнув 2108 пунктов.

БУМАГИ росли широким фронтом. Однако особенно хорошо себя показали акции банковского сектора: Сбербанк прибавил 3,8%, подорожав до 104,9 руб. за акцию, ВТБ – 2,5% (11,5 копейки). Великолепно выглядела «неф­тянка»: ЛУКойл вырос на 3,8%, «Роснефть» – на 2,9% (216 руб. за акцию), «Газ­пром» – на 3,7%.

Как отмечают трейдеры, в бумагах отечественных компаний наблюдался массовый спрос от западных игроков. В связи с заявлением Владимира Путина у инвесторов начала появляться ясность относительно дальнейшей политической обстановки в стране, что подталкивает их к покупкам российских акций. Это видно и по оборотам. Во вторник объем торгов на классическом рынке составил почти 100 млн. долл., что в два раза выше обычного.

Позитив усилили новости из Америки. Признанный финансовый гуру, бывший глава ФРС США Алан Гринспен высказал мнение, что финансовый кризис, вызванный проблемами в ипотеке, прошел наиболее острую фазу и скоро должен завершиться. Вдохновленные американские инвесторы загнали биржевой индекс Dow Jones выше 14 000 пунктов.

На российском рынке рост, скорее всего, продолжится. «Ближайшая цель 2150–2160 пунктов», – говорит начальник аналитического отдела ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. Этому поспособствуют высокие цены на нефть, держащиеся выше 80 долл. за баррель. А также, как отмечают аналитики банка UBS, возвращающийся аппетит инвесторов к рискованным активам.