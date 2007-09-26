«Суперджет-100» расправляет крылья

25 сентября в Комсомольске-на-Амуре впервые представили публике новый российский пассажирский самолет – «Сухой Суперджет-100». Этот 95-мест­ный лайнер заменит устаревшие Ту-134 и Ту-154.



НОВОМУ самолету еще только предстоит «встать на крыло», а многие авиакомпании России и других стран мира уже активно выражают заинтересованность в приобретении этой машины. На «Суперджет» уже есть 73 твердых заказа и 39 опционов», – сказал присутствовавший на церемонии первый вице-премьер Сергей Иванов. В целом «Суперджеты» претендуют на 15% мирового рынка среднемагистральных лайнеров.

Новый самолет называют «главной надеждой российского авиапрома». Он спроектирован «с чистого листа». По словам гендиректора «Сухого» Михаила Погосяна, использованные в нем технологии не уступают тем, что применяются при производстве европейских «эйрбасов» и новейших американских «боингов». Самолет получил новый экономичный двигатель, разработанный российским НПО «Сатурн» в сотрудничестве с французской Snecma.

Первые машины поступят к заказчикам в ноябре 2008 года. Производителей подгоняют жесткие сроки контрактов. Неустойка в случае несвоевременной поставки составляет порядка 1,5 млн. долларов. При этом сам лайнер стоит 24 млн. доллара.