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Горбуша уходит на дальний кордон

Изношенный флот выскребает все до дна

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Сергей КОЖИН, Владивосток ]

Горбуша уходит на дальний кордон
Лов горбуши у берегов Камчатки

 Президент В. Путин своим указом от 24 сентября преобразовал Федеральное агентство по рыболовству в Государственный комитет со статусом министерства. Все функции Минсельхоза в сфере использования водных биологических ресурсов переданы новому комитету. Руководство его деятельностью будет осуществлять Правительство Российской Федерации напрямую.

 Чтобы понять причины реорганизации российского рыбхоза, обратимся к итогам путины-2007 на Дальнем Востоке. Итоги сезона только усугубили проблемы последних лет, переведя их в разряд надвигающейся катастрофы.

«Золотая» наша рыбка

 2007 г. – нечетный. Если верить рыбацким приметам, на удачу в этом сезоне  рассчитывать нечего: в Магаданской обл. и на Камчатке объемы добычи лососевых резко сокращаются. Пока не радует и побережье Сахалина. И хотя ученые обещают, что горбуши – основной промысловой рыбы лососевых пород – на наш век хватит, тем не менее цифры не обнадеживают. За восемь месяцев этого года вылов тихоокеанского лосося в Дальневосточном бассейне составил 200 тыс. тонн. Это на 24 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2006 года.

 По оценкам экспертов, падение добычи лососевых напрямую связано с истощением промысловых запасов биоресурсов. Об этом российские рыбаки со своими иностранными коллегами говорили на II Международном съезде рыбаков, состоявшемся в сентябре во Владивостоке.

 По большому счету 7% мировых запасов водных биоресурсов на грани полного уничтожения. Из них лишь 1% способен к самовоспроизведению. Рыбаки считают, что пришло время бить в колокола. Если сегодня не заняться воспроизводством лососевых, то наши потомки будут изучать красную рыбу по иллюстрациям в Красной книге.

 – Ситуация аховая: слишком много рыбы переловили. А вылавливать надо ровно столько, сколько она может сама воспроизвести для следующих поколений. Современные орудия лова настолько эффективны, что не оставляют биоресурсам никаких шансов на выживание. Океан фактически выскребается до дна, –  рассказал «Аргументам неделi» президент Базы активного морского рыболовства (БАМР) Анатолий Колесниченко.

 На Дальнем Востоке есть все условия для увеличения популяции лососевых рыб за счет искусственного воспроизводства. Но если на Камчатке и Сахалине рыборазводные заводы стоят на каждой реке, то в Приморье таких предприятий всего два – Барабашевский и Рязановский. Причем построены они в местах, не совсем благоприятных для воспроизводства лососевых. К примеру, на реке Рязановке температура воды зимой не поднимается выше +4 градусов. А для полного счастья молоди лосося необходима температура +8 градусов. Чтобы создать рыбе нормальные условия, воду в речке подогревают! При таких колоссальных  энергорасходах красная рыба превращается в «золотую» со всеми вытекающими экономическими последствиями.  

 Кстати, в Приморском крае еще в 80-х и 90-х гг. прошлого века на маленькой речке Осиновой стояла экспериментальная база марикультуры, где был цех по выращиванию рассады морской капусты, а зимой здесь инкубировали икру лососевых рыб. Эксперимент превзошел ожидания: благодаря интенсивному кормлению молодь семы за год нагуливалась до полутора килограммов! В естест­венных условиях рыба за этот же срок едва набирала 15–20 граммов. В свое время технология выращивания молоди семы была утверждена «Дальрыбой» для внедрения в народное хозяйство.

 – Мы в год собирали до 3000 тонн товарной морской капусты. А сейчас все Приморье собирает не больше 400 тонн.
В былые времена в мелководную Осино­вую заходило на нерест до тысячи особей семы. Сейчас все это уничтожено. А на месте экспериментального цеха развалины, – разводит руками Валерий Бушуев, кандидат биологических наук, завкафедрой водных биоресурсов и технологии переработки Института по повышению квалификации работников рыбного хозяйства.

 В Приморье несколько раз планировалось строительство рыбозавода на реке Аввакумовке, куда заходит кета, но по неизвестной причине дальше идеи дело не сдвинулось. Между тем есть мнение, что рыбозаводы проблему исчезновения красной рыбы полностью не решат. Так как горбуша в отличие от кеты, семы, нер­ки, чавычи или кижуча не возвращается на нерест туда, где появилась на свет.

 К примеру, рыбаки с оркестром встречают ее на Камчатке, а она пошла на Сахалин! Или ждут на Курилах, а горбуша ушла на Камчатку. Поэтому прогнозировать ее миграцию и соответственно искусственное воспроизведение практически невыгодно. Какому хозяину захочется, чтобы выращенная им рыба на другой год зашла в речку к конкуренту?

ОДУ на нашу беду  
 
 ЕЩЕ одна весьма важная причина снижения добычи даров моря. Ужасающий износ рыбодобывающего флота, неспособного конкурировать с зарубежными коллегами. Около 68% рыболовных судов, бегающих под российским флагом, можно списать на лом.

 Сегодня объем резервов сырьевой базы Мирового океана, доступный для российского рыболовства, составляет около 11 млн. тонн. Бери, не хочу. А точнее, не могу! Российские рыбаки ушли из районов промысла, где в лучшие годы добывали до 5 млн. тонн рыбы. Рыбаки на съезде откровенно говорили, что под угрозой утрата Россией биоресурсного суверенитета. Прогноз неутешителен, если отечественный рыболовецкий флот в ближайшее время не начнет обновляться, то добыча рыбы в России к 2015 г. может сократиться как минимум на 20%. И цены на нее, соответственно, подскочат.

 Не обошлось на рыбацком форуме и без обсуждения пресловутых объемов общего допустимого улова (ОДУ). Многие рыбаки откровенно называли ОДУ тормозом  добычи тихоокеанских лососей. По некоторым данным, запасы сайры, сайки, кальмаров, а также отдель­ных биоресурсов  в экономической зоне России недоосваиваются в объеме около 1,5 млн. тонн именно из-за сдерживающей силы ОДУ.

 – Когда приняли ОДУ, жестко утвержденное в цифрах, то ввели инструкции и положения с рекомендациями, как его изменить в сторону увеличения в той или иной ситуации. Сделать это сложно, нужен посыл и нужна экологическая экспертиза. А путина идет 20 дней, и рыба ждать не будет, пока рыбаки получат добро из Москвы на ее добычу, – говорит председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко.  

 По его словам, нет причины волноваться, что прогнозы на улов лососевых не подтвердились ни в прошлом, ни в этом году. «Если прогноз оправдался на 50% – это уже хорошо». До введения ОДУ промышленники готовились к путине с запасом, на всякий случай: в полтора раза больше, чем надо, закупалось соли, горючего и прочей рыбацкой амуниции. С введением ОДУ плановые цифры общего допустимого улова стали завышать, чтобы не связываться с Москвой, если рыба вдруг пойдет или наоборот.

 – Нельзя говорить, что путина в этом году прошла плохо. К примеру, нерки к Камчатке подошло больше, чем ожидалось. Рыба идет, ее надо ловить, а ОДУ не позволяет! Поэтому мы сегодня добиваемся от Министерства сельского хозяй­ства отмены лимитирования добычи некоторых видов морепродуктов, – говорит г-н Тимошенко.    

 По мнению рыбодобытчиков, чтобы все встало на свои места и морепродукты появились на столе россиян, нужна законодательная база, которая бы отменила ОДУ. Об этом же российские рыбаки говорили еще год назад на своем первом съезде.

 Но до столицы их чаяния, видимо, еще не дошли, а красной рыбе Москва не указ.

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