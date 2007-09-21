Чиновники богатеют быстрее всех

Доходы власть имущих увеличиваются быстрее, чем у остального населения. За год зарплаты федеральных чиновников выросли на 38%, а местных – на 23%. Для сравнения: прибавка к жалованью россиян составила всего 15%. Теперь средняя зарплата российских чиновников составляет 19 тыс. руб. в месяц, а обычного россиянина – 13 тыс. рублей.

БОЛЬШЕ всех зарабатывают госслужащие Ненецкого АО, их средняя зарплата достигла 59,7 тыс. рублей. Чуть меньше платят в Ханты-Мансийском АО и на Чукотке: 58,5 и 48,3 тыс. руб. соответственно. Зарплаты чиновников питерской мэрии впервые превзошли доходы их московских коллег: 34,7 против 30,6 тыс. рублей.

«Рост благосостояния чиновничьего слоя по сравнению со всеми остальными просто фантастический. Именно они составляют сегодня настоящий средний класс в России», – уверен президент фонда Индем Георгий Сатаров.

С такими доходами не вызывает удивления, почему армия российских госслужащих постоянно растет. По данным Росстата, за последние 10 лет она увеличилась на 0,5 млн. человек, достигнув 1,5 миллиона. Когда первый президент СССР Михаил Горбачев начинал знаменитую кампанию по «сокращению числа бюрократов», один чиновник приходился на 220 жителей страны. Сейчас – один на 100.