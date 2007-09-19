В России появятся новые автозаводы

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ подписало сразу шесть соглашений с иностранными концернами о сборке автомобилей в России. Предполагаемый объем инвестиций составит беспрецедентные для отечественной автомобильной промышленности

Самый крупный проект у General Motors. Это создание совмест­но с группой ГАЗ недорогого автомобиля стоимостью 7–8 тыс. долл., а также выпуск новой модели Opel.

Кроме того, Isuzu будет собирать в России грузовики, а FIAT – легковые автомобили. Известны также планы корейской SsangYong по производству в России внедорожников. Остальные проекты находятся пока в разработке.