Доллар слаб как никогда

СЛАБЕЮЩАЯ американская валюта преподнесла очередной неприятный сюрприз. На мировых биржах за доллар дают 72 евроцента – это самый низкий курс за последние 8 лет. Аналитики банкаотмечают, что очередное падение «зеленого» вызвано целым ворохом проблем, навалившихся на экономику США: продолжающийся ипотечный кризис, разоривший несколько крупных финансовых компаний, плохие макроэкономические показатели и ураганы.

Но основная причина долговременного падения доллара – огромный и постоянно растущий дисбаланс в торговле с Китаем. По данным банка J. P. Morgan, он составил в июле 25 млрд. долларов. Для американских финансовых властей единственный способ хоть как-то выправить ситуацию – продолжить ослабление своей валюты. Это делает товары из США дешевле и стимулирует экспорт.

Пока дисбаланс растет, доллар будет падать. Ни один аналитик не берется прогнозировать, когда Америке удастся выправить ситуацию. Для России не самая приятная новость – рубль продолжит укрепляться. А это, в свою очередь, может сказаться на конкурентоспособности уже нашей экономики.