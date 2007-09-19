В мире – дефицит топлива
№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
По прогнозу аналитиков банка Goldman Sachs, к концу нынешнего года баррель будет стоить 85 долларов. Цены подхлестнет отопительный сезон, начинающийся в северном полушарии. Кроме того, давление на рынок окажет Китай, объявивший о планах к 2010 г. увеличить свои стратегические запасы нефти с нынешних 2 млн. т до 12 миллионов.
В России это обернется ростом стоимости бензина. Единственный сдерживающий фактор – грядущие выборы президента. Власти постараются договориться с нефтяниками о «заморозке» цен на топливо до весны.
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