Россияне пересели на иномарки

НА ПЕРВОЕ полугодие 2007‑го на автомобили импортных марок, включая собранные внутри страны, россияне потратили 16,2 млрд. долларов, а на отечественные – только 2,5 млрд. долларов.

Таким образом, доля иномарок в России выросла до 75%, а отечественных автомобилей упала почти вдвое – до 25%.