Россияне пересели на иномарки
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
НА ПЕРВОЕ полугодие 2007‑го на автомобили импортных марок, включая собранные внутри страны, россияне потратили 16,2 млрд. долларов, а на отечественные – только 2,5 млрд. долларов.
Таким образом, доля иномарок в России выросла до 75%, а отечественных автомобилей упала почти вдвое – до 25%.
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