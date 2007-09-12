Росстат тянется к тайнам предпринимателей
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
ГОСДУМА приняла в первом чтении закон, расширяющий полномочия Росстата. Если он вступит в силу, предпринимателей заставят сообщать службе статистики всю коммерческую информацию о своей деятельности.
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