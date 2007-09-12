ЖИРИНОВСКИЙ ФОРМУЛИРУЕТ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

6 сентября 2007 г. в Москве в Доме Союзов прошла рабочая встреча вице-спикера ГД РФ Владимира Жириновского с представителями российского и зарубежного бизнеса. Организатором встречи выступил Международный центр «Сотрудничество», объединяющий под своей эгидой 17 тыс. руководителей различных предприятий России и зарубежья.

НА ВСТРЕЧЕ присутствовали посол Украины в России Олег Демин, председатель Национального Банка Украины Владимир Стельмах, представители Республики Беларусь, сотрудники МИД РФ и исполнительных структур СНГ, представители творческой элиты.

В своем выступлении зампредседателя Госдумы Владимир Жириновский фактически сформулировал принципы новой промышленной политики государст­ва. Лидер ЛДПР начал со слов о необходимости упразднения НДС. Ввод этого налога в 1992 г. был большой ошибкой. НДС вводится тогда, когда наступает перепроизводство и нужно производство сократить. Сегодня этот налог – «удавка» на любой вид экономической деятельности. Также вице-спикер заявил о необходимости изменения экспортно-импортной политики государства. «Такого нет даже в африканских колониях, когда из России вывозят природные ресурсы, а мы за это еще платим налоги», – возмущался Жириновский, говоря о деятельности в рамках закона об СРП.

Руководитель Международного цент­ра «Сотрудничество» Константин Даценко подтвердил корреспонденту «АН», что работа по выработке новой промышленной политики России действительно ведется под эгидой его центра. Хотя, безусловно, сегодня этим занимаются и многие другие компетентные структуры. Но пока эта деятельность слабо координируема.

Так что реальных плодов и изменений в сфере промышленной политики простым россиянам ждать придется довольно долго. Если не случится чуда, обычного для современной российской политической жизни.

Завершилась встреча торжественным награждением. За успехи в сфере экономики награды получили зарубежные гости Евгений Пахилко (Беларусь) и Виталий Вербас (Украина) и россияне-новосибирцы Алескандр Лубягин, Сергей Шевцов, Александр Югай и научный руководитель Института нефтегеологии и геофизики (СибРАН) Алексей Конторович. А также представители других регионов: Игорь Черединов (Свердл. обл.), Константин Уваров (Москва).

Словом, новая промышленная политика России тут же предъявила миру своих героев.