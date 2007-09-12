КАЛУЖСКАЯ ДЕЛОВАЯ АНОМАЛИЯ

В прошлом году глава Минэкономразвития РФ Герман Греф назвал Калужскую область «одним из самых привлекательных для инвесторов российских регионов». Для промышленных предприятий Калуга расположена очень удачно: от Москвы всего в 170 километрах, рядом проходят крупные федеральные трассы, железная дорога. Но, как показывает российская практика, после экономического кризиса 90-х потенциальная привлекательность – это даже не четверть дела. Чтобы обеспечить системные инвестиции в регион, местным властям необходимо много чего сделать. Калужские власти слова министра вполне подтверждают, в чем убедился корреспондент «Аргументов неделi».

Внешность обманчива

КАЛУГА – город для областного цент­ра небольшой. Всего 350 тыс. жителей. Может, поэтому, а может, из-за обилия зелени и общей несуетливости людей на улицах город кажется уютным. Хорошей провинциальностью веет от замечательной красоты памятников старорусской архитектуры, которую подчеркивают новоделы неизбежных уже офисных и торгово-развлекательных центров, типовые высотки спальных районов. И конечно, первый в мире и крупнейший в стране Музей истории космонавтики с устремленным в небо макетом гагаринского «Востока» в натуральную величину, Дом-музей и квартира Константина Циолковского – общеизвестные символы Калуги.

Но все это – лишь поверхностный взгляд случайного гостя. О том, что происходит здесь сегодня, говорит хотя бы ремонт печально известных калужских дорог. Но местные власти считают, что без нормальных дорог не может быть нормальной экономики.

Область активно старается вернуть репутацию серьезного промышленного цент­ра. Для этого у Калуги есть даже более серьезные основания, чем репутация «колыбели космонавтики». А именно – желание превратиться из дотационного региона в донорский. За счет привлечения капиталов – отечественных и зарубежных – в умные проекты, инновации и производства, работающие на калужской земле. Она оказалась весьма плодородна для крупных западных инвесторов.

Парковая зона

В КАЛУЖСКОЙ области уже работают: СП с южноафриканской South African Breweries «Калужская пивоваренная компания», Hemofarm, Stora Enso Oyj, SIEMENS. Корпорация Nestle Purina PetCare пост­роила фабрику кормов для животных, вложив в проект 20 млн. долл., и уже собирается вкладывать в развитие еще. Volkswagen готовится собирать в Калуге шесть наиболее популярных моделей своих автомобилей, инвестируя в проект 1 млрд. евро. Volvo Trucks будет собирать грузовики, выделив на это 138 млн. долларов. Буквально на прошлой неделе строительную площадку заложили представители Samsung Electronics. На месте будущего завода корейцы установили «первый камень» в виде большого телевизора из полированного гранита. В Samsung планируют к 2010-му вывести свое калужское производство на полную мощность – около 2,2 млн. плазменных и жидкокристаллических телевизоров в год.

Разумеется, строительный бум не должен превращаться в разнобой. Федеральная программа создания технопарков внедряется по всей стране и очень активно – в Калужской об­ласти.

Губернатор Анатолий Артамонов комментирует: «Важное направление для привлечения инвестиций – это минимизация издержек инвестора на организацию бизнеса. Мы стали вкладывать средства в развитие инженерных сетей на предлагаемых площадках. В результате инвестор на границе выделенного участка получает электроэнергию, газ, воду, автомобильную, железную дорогу – все, что необходимо для реализации проекта».

Технопарк «Ворсино» находится на границе с Московской областью – всего в 80 км от столицы. Впрочем, когда компания Nestle начинала строительство фабрики, он существовал только как идея. «Технопарк подразумевает наличие инженерной инфраструктуры, а ее не было, – рассказывает Яна Михайлова, управляющий Nestle Purina PetCare в России и СНГ. – Но мы меньше чем за год запустили фабрику, и в целом довольны. Администрация области действительно старается идти навстречу и выполняет свои обещания». Сейчас в «Ворсино» пришел и Samsung, готов строить тракторный завод John Deere (США), предоставили заявки другие инвесторы. Спрос столь высок, что первоначальные 500 га площади «Ворсино» пришлось увеличить до 800 гектаров.

В самой Калуге заложены технопарки «Грабцево», технопарк «Калуга-юг», где тоже уже не хватает места, и самый новый – «Людиново».

И, само собой, столь бурное развитие промышленности требует дополнительной «социалки»: больниц, школ, жилья… Поэтому инвестиционные строительные проекты – жилые комплексы «Швейцарская деревня», масштабный «Правгород» в зеленой зоне на правом берегу Оки, развлекательный «Сити-Парк Калуга», спортивно-туристический комплекс «Квань» – привлекают массу потенциальных инвесторов и подрядчиков. Директор по строительст­ву турецкой компании «КаСАСТРОЙ», которая уже давно работает в Калуге, а сейчас строит завод Volkswagen в «Грабцево» и отель, Джунейп Балты-Оглу говорит не без юмора: «Здесь есть одна самая большая проблема – цены на аренду жилья очень быстро растут». Ликвидация жилищного дефицита, промышленное строительство – отличная перспектива для девелоперов. Турки пока вне конкуренции. Не все отечественные застройщики, к сожалению, могут с ними конкурировать. Например, проект молодежного поселка «Лихуны» в рамках нац­проекта «Доступное жилье» стал настоящим скандалом в Калуге – презентация халтуры кончилась тем, что губернатор приказал срочно сменить подрядчика.

Другим – наука

ЕСЛИ Калугу называют «колыбелью космонавтики», то первый в России официальный наукоград Обнинск – «родиной мирного атома». Город ученых с продвинутым техническим университетом – реальная кузница кадров, новых идей и разработок по разным научно-прикладным направлениям, включая популярные сегодня у власти нанотехнологии. С декабря прошлого года в Обнинске – один из пяти на всю Россию технопарков, ориентированных на высокие технологии. Здесь займутся биологическими и компьютерными разработками. Губернатор Артамонов утверждает, что «уже подано 18 заявок для размещения производства в этом технопарке с объемом инвестиций, который подходит к 200 млн. долл.». Интересно, что еще один научный технопарк в Обнинске уже работает – он был создан по инициативе местных властей.

Возможно, продвинутостью руководителей Калужская область обязана интеллигентному Обнинску. Ведь есть в России регионы, имеющие достаточно привлекательный инвестиционный потенциал, но не умеющие им правильно распорядиться. В Калуге сделали если не все, то многое, чтобы его реализовать: приняли законы, гарантирующие налоговые льготы инвесторам, пытаются максимально снизить бюрократический барьер между чиновниками и представителями бизнеса, в том числе и малого. У топ-менеджеров каждого крупного инвестиционного проекта в области есть номер губернаторского мобильного – на случай проблемной ситуации. Чиновники об этом знают, и, по словам представителей «прописавшихся» зарубежных компаний, звонить губернатору с жалобами им приходится нечасто.

Несмотря на весь позитив, Калужская область, конечно, еще очень далека от создания экономического процветания. Обычных российских бед здесь хватает. Но, по крайней мере, путь к развитию здесь виден четко. И усилия, которые необходимы, чтобы по нему идти.

Виктор ЕГОРОВ

Аргументы инвестора

- Калуга впечатляет своим стремительным развитием, жаждой успеха и готовностью сотрудничать с бизнесом во имя совместных достижений.

Фридрих-Вильгельм Ленц, генеральный директор «Фольксваген Рус»:

- Есть и еще аргумент: уровень образованности и квалификации рабочих и специалистов в Калужской области. Он очень высок. Новые инвестиции в Калуге имеют для нас огромное стратегическое значение.