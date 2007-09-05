Приобрели иммунитет

Потихоньку российский фондовый рынок возвращается на покинутые позиции. В среду к полудню он достиг 1912 пунктов. Негативные новости с мировых площадок все слабее влияют на акции отечественных компаний.

«РОССИЯ показала хорошую сопротивляемость к внешним воздействиям. На резкие падения зарубежных индексов мы реагируем небольшими снижениями, – говорит инвестиционный консультант УК «Метрополь» Елена Чернолецкая. – Можно сказать, что у отечественного рынка появился определенный иммунитет». Поддержку оказывают высокие цены на нефть, поднявшиеся до 72 долл. за баррель. На носу публикация отчетов отечественных нефтяных компаний, которая должна порадовать инвесторов.

Улучшается ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Свободные остатки банков выросли до 309 млрд. рублей. Ставки на межбанков­ском кредитном рынке снизились с 9–10% до 5–6%.

«В целом до конца месяца ожидается позитивная динамика. Хотя не исключены откаты вниз, которые вряд ли будут глубокими», – считает Елена Чернолецкая. Подходящее время задуматься о формировании портфеля? Тогда стоит обратить внимание на металлургические компании. Новолипецкий меткомбинат и Магнитка показали рост выручки на 40–50%. Ожидаются хорошие результаты по «Северстали».

Позитивно аналитики оценивают будущее ВТБ. «Банковский сектор справляется с кризисом ликвидности и становится привлекательным, – говорит Е. Черно­лецкая. – До конца года акции ВТБ поднимутся выше цены размещения».