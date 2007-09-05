Aльтернативная система кредитования

МИНФИН разработал новый вариант законопроекта «О потребительском кредите». В результате в стране может появиться альтернативная система кредитования.

Новый закон регламентирует только деятельность банков. Однако не запрещает банкам основывать дочерние специфические организации. Эти структуры тоже смогут выдавать потребительские кредиты, но при этом будут находиться вне государственного контроля. Ожидается, что за счет меньших издер­жек они станут ссужать деньги населению под меньший процент.