Aльтернативная система кредитования
№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Новый закон регламентирует только деятельность банков. Однако не запрещает банкам основывать дочерние специфические организации. Эти структуры тоже смогут выдавать потребительские кредиты, но при этом будут находиться вне государственного контроля. Ожидается, что за счет меньших издержек они станут ссужать деньги населению под меньший процент.
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