Зерно не пустят за рубеж

МИНСЕЛЬХОЗ готовится ввести меры по ограничению экспорта зерна. Это должно помочь остановить рост цен на хлеб, считают чиновники.

За лето пшеница на мировых биржах подорожала в разы. Причины – увеличение производства биологического топлива и резко выросший спрос на продовольст­вие в Азии.

В погоне за прибылью экспортеры стараются вывезти из России как можно больше зерна. В результате внутри страны пшеница уже подорожала до 6 тыс. руб. за тонну. Если экспорт продолжится в тех же объемах, до конца года цена на хлеб вырастет на 20%, прогнозируют аналитики.

Как считают в Минсельхозе, ограничение экспорта зерна – единственная возможность остановить рост цен на хлеб. По мнению противников проекта, эта мера ударит по российскому сельскому хозяйству. Зерно начнет дешеветь, и крестьяне опять понесут убытки.