Теневой Минпром

В РОССИИ появится еще одна корпорация. В новую структуру под названием «Ростехнологии» войдут «Рособоронэкспорт» и его «дочки». Администрация президента уже подготовила соответствующий законопроект.

Руководителя корпорации будет назначать лично президент. Таким образом, «Рособоронэкспорт» и его «дочки» больше не будут отчитываться перед правительством РФ. А главное – «Ростехнологии» получат право не раскрывать сведения о своей деятельности, в том числе о прибыли. Главой могущественной структуры, скорее всего, станет Сергей Чемезов.