Банки «будут плодиться» по всей России

РОССИЙСКОЕ правительство одобрило законопроект, по которому банкам разрешается открывать офисы в регионах, где не зарегистрированы их филиалы. Изменения внесены в статью 22 закона о банковской деятельности.

На сегодняшний день банки должны получать дополнительную лицензию для работы в каждом регионе страны. Из-за этого миллионы жителей Севера и Дальнего Востока фактически не имеют доступа к их услугам. По данным Центробанка, на 100 тыс. россиян приходится всего 11 банковских офисов, в то время как в странах ЕС – более 50.