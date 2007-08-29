Опять проблемы от Америки

В среду российский фондовый рынок продолжил падение, начатое во вторник. К полудню индекс РТС опустился до 1853 пунктов (–1,2%).

«СЮРПРИЗ» преподнесла Америка. В крупных городах США во втором квартале зафиксировано рекордное снижение цен на недвижимость – такого резкого падения не было больше 15 лет. Кроме того, растет число выставленных на продажу домов: их количество достигло 4,6 млн. штук. Все это может привести к еще большим убыткам в банковской сфере, «усыханию» в американской строительной отрасли и бумерангом отразиться на замедлении роста всей мировой экономики.

«Основным фактором на российском фондовом рынке является ситуация на западных биржах, а она, как видно, оптимизма не вселяет», – говорит аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Бутенко. Вдобавок внутри страны ощущается острый дефицит денег. Российские банки, чтобы поддержать ликвидность, в огромных количествах занимают средства у Центробанка. Только во вторник они взяли у регулятора 273 млрд. рублей. Скоро, возможно, закладывать им будет уже нечего. Поговаривают, что у мелких банков могут появиться проблемы. По мнению Андрея Бутенко, ситуация с ликвидностью нормализуется к середине сентября.

Так что на фондовом рынке не исключена новая волна снижения. Ближайший уровень поддержки находится на уровне 1850 пунктов по индексу РТС. Если этот рубеж будет пройден, то котировки могут нырнуть до 1690 и даже 1560 пунктов.