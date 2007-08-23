Жилье в опале

Шторм на финансовых рынках, приводящий в трепет состоятельных банкиров, обычным россиянам может принести пользу. А именно – охладить перегретый рынок жилья и снизить цены на квадратные метры. А поспособствует этому стремление отечественных налоговиков искоренить «серые» схемы в строительной отрасли.

Проценты подросли

НА ДНЯХ один из банков, входящий в тройку лидеров по ипотечному кредитованию в России, объявил о повышении процентной ставки по ссудам на квартиры на 0,5–1%. Как объяснило руководство, на такой шаг банк вынудил пойти кризис на ипотечном рынке США. И связь тут простая. Чтобы выдавать россиянам деньги на покупку квартир, банк занимал их под низкий процент за рубежом. Для этого выпускал облигации, в качестве обеспечения которых выступали ранее выданные россиянам ипотечные кредиты. Однако из-за волнений на финансовых рынках интерес зарубежных инвесторов к таким бумагам угас, и ставки по облигациям выросли. Иными словами, заимствования для российского банка стали более дорогими.

Остальные россий­ские кредитные организации следовать примеру своего коллеги пока не спешат. Тем не менее банкиры открыто начали заявлять, что в последнее время банки настолько увлеклись завоеванием доли на рынке ипотечных кредитов, что начинают повторять ошибки американ­ских банков, одалживавших день­ги людям с низкими доходами и без первоначального взноса. «В погоне за клиентами многие банки выдают рискованные кредиты, – говорит председатель правления банка «Дельта Кредит» Игорь Кузин. – Для ипотеки кризис неплатежеспособности будет системным».

Масла в огонь подбавляет общее сокращение свободных денег у банков. Кредиты на межбанковском рынке дорожают.

В совокупности эти факторы вынудят банки ужесточить правила выдачи ипотечных ссуд, что значительно сократит их количество.

А тем временем в России в условиях дефицита нового жилья именно ипотека в последние годы стала двигателем роста цен на квартиры. Аналитический центр IRN приводит такой пример. До широкого распространения ипотеки об улучшении жилищных условий думало только 10% жителей. Но после активной рекламы новых кредитных схем, снижения процентных ставок, отмены первоначального взноса число желающих возросло до 20–30%. Это создало у продавцов ощущение ажиотажного спроса, а также подтолкнуло к покупке состоятельных граждан с «живыми» деньгами, которые не видели поводов торопиться. На волне подтянулись и спекулянты.

Однако весной цены на квартиры достигли потолка. За шесть последних месяцев стоимость квадратного метра в рублях снизиласьна 7%. Пока якорем, удерживающим покупателей на рынке жилья и создающим ощущение высокого спроса, является ипотека. Однако что будет, если его придется поднять?

Эксперты о возможном падении цен предпочитают не говорить, наоборот, утверждая, что осенью активность покупателей, вернувшихся из отпусков, возрастет и цены стабилизируются. Может, и так. Но, по словам западных аналитиков, в США в сентябре ожидается пик неплатежей по ипотечным кредитам, что способно с новой силой тряхнуть мировые финансовые рынки.

Вексельное строительство

ЕЩЕ одно важное событие для желающих приобрести квартиру – Федеральная налоговая служба начала масштабную проверку строительных компаний и агентств недвижимости на предмет уклонения от налогов. Через официальный сайт ФНС мытари призвали граждан сообщать информацию обо всех известных им «серых» схемах.

Первым попалось крупное агентство МИАН. Налоговики посчитали, что в результате использования вексельных сделок компания недоплатила в казну 1 млрд. рублей. На стадии строительства клиенты получали не договора на покупку квартиры, а приобретали векселя, которые впоследствии по заниженной стоимости обменивали на готовое жилье. При обращении в суд в такой ситуации гражданин смог бы получить лишь стоимость векселя, но не квартиру. Зато компания сильно экономила за счет этого на налогах. Говорят, что на МИАН «настучали» недовольные клиенты, пострадавшие от такой схемы.

Первая реакция строительного сообщества на налоговые проверки – квартиры должны подорожать. Но это не так. «Люди не в состоянии платить больше. Поэтому издержки просто сократят прибыли строительных компаний, которые в зависимости от условий получения земельных участков достигают нескольких сотен процентов», – говорит руководитель центра IRN Олег Репченко.

Чтобы наверстать упущенное, компаниям придется наращивать объемы строительства домов. Кроме того, по мнению Федеральной налоговой службы, проверки заставят строителей стать более прозрачными, что положительно повлияет на приток инвестиций в строительный бизнес, опять же увеличив количество возводимых домов.