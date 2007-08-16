//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Перезагрузка

Российские товары покидают порты Прибалтики и Украины

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Перезагрузка
Новейший российский порт – Усть-Луга

 Российские грузы «уходят» из портов соседних стран: Прибалтики, Украины, Финляндии. Они будут вывозиться через российские терминалы. На первый взгляд это след­ствие ухудшения отношений с Прибалтийскими странами. Однако, как выяснили «АН», перевод товаропотоков в отечественные порты происходит уже давно, политика лишь ускорила этот процесс.

Лишили транзитных доходов

 СНОС памятника советским солдатам дорого обошелся Эстонии. Летом «Российские железные дороги» на четверть уменьшили грузопоток через республику. Последствия не замедлили сказаться: уже в июне «Эстонские железные дороги» рапортовали о четырехкратном падении прибыли и вынужденном сокращении персонала на 8,5%.

 Эстония «недополучила» почти всю номенклатуру основных российских экспортных товаров. На 15% упали объемы перевозки нефти и нефтепродуктов, на 23% – удобрений, сильно пострадал транзит угля и древесины. Официально в РЖД объясняли ограничение грузоперевозок проведением ремонтных работ на северо-западном направлении. Поясняли, мол, что российские компании с пониманием отнеслись к «сложившейся ситуации» и сами переориентировали товаропотоки на отечественные порты. Например, минеральные удобрения «ушли» в порты Северо-Запада России, уголь – в Усть-Лугу, лес – в финские причалы.

 Однако, по неофициальной информации, РЖД выполняли негласное распоряжение первого вице-премьера Сергея Иванова, курирующего в правительстве развитие мор­ских портов. Например, Сергей Иванов уже публично заявлял: «Мы все меньше и меньше будем осуществлять экспорт через порты Прибалтики и все больше загружать наши порты». Такую же позицию озвучил и министр транспорта Игорь Левитин: «Стратегические грузы, в частности энергоносители, будем перекачивать через свои терминалы».

 Иными словами, Москва полна решимости сократить до минимума транзит через порты соседних стран, по максимуму загружая российские перевалочные мощности. От этого выиграют и регионы, в которых будет развиваться портовая инфраструктура, и местные и федеральный бюджеты, получающие порядка 3 долл. с 1 т обслуженного груза.

 Впрочем, как выяснили «АН», работа по развитию морских портов и переманиванию в них российских компаний ведется уже давно. Политическая напряженность лишь привлекла внимание высокопоставленных чиновников к этой проблеме и ускорила процесс.

Деньги на воде

 В СОВЕТСКОЕ время у нас был развитый морской торговый флот, который занимал лидирующие позиции на мировом фрахтовом рынке. В бюджет Союза поступало более 2 млрд. долл. доходов от деятельности морских и портовых работников.  

 В результате распада СССР около 50% морских портов осталось за пределами России. Прибалтике отошли крупнейшие транспорт­ные узлы – порты в Таллине, Риге, Клайпеде. Украине достались Одесса, Ильичевск, Южный. Вместе с ними Россия лишилась и более половины своих же товаропотоков, перевозимых морем. По оценкам Минтранса, из-за этого наша экономика недополучала ежегодно около 3,5 млрд. долларов.

 Поэтому в Минтрансе была разработана программа «Возрождение торгового флота в России». Сейчас она трансформировалась в подпрограмму «Морской транспорт», которая дейст­вует до 2010 года.

 Как сообщили «АН» в Мин­трансе, сейчас доля перевалки российских грузов через порты соседних стран сократилась до 18%, хотя четырьмя годами ранее составляла 25%. Более того, в 2006 г. объем товаров, проходящих через российские терминалы, превысил суммарный грузооборот всех портов Советского Союза.

 В дальнейшем рост перевалочных мощностей продолжится. Через восемь лет они должны увеличиться в полтора раза, достигнув 650 млн. тонн. По планам Минтранса, к 2010 г. у портов Прибалтики и Украины останется всего 10% «пирога».

 Для этого уже запущены масштабные прибрежные проекты. Скоро в Калининградской области появится настоящий глубоководный морской порт на полуострове Восточный. Он станет настоящим ударом по литовскому порту Клайпеда.

 В Ленинградской области набирает обороты новейший порт Усть-Луга. Он способен принимать суда на Балтике с дедвейтом 75 тыс. тонн. Там уже работает угольный терминал, строятся причалы для наливных грузов, удобрений и универсальный перегрузочный комплекс. «Осенью будет запущен первый в России автомобильный терминал европейского уровня мощностью

70 тыс. машин в год. Впоследст­вии его пропуск­ная способность будет увеличена до 360 тыс. машин, – рассказала «АН» пресс-секретарь компании «Усть-Луга» Татьяна Паук. – Это позволит полностью перенаправить грузопоток новых иномарок, ввозимых через порты стран Балтии и Финляндии, на порт Усть-Луга. У нас с деловыми визитами побывали делегации практически всех крупных автопроизводителей. С некоторыми сейчас идет договорная работа».

 Теснить конкурентов Россия намерена как на северо-западном направлении, так и на южном. Растут перевозки грузов через Новороссийск и Туапсе. Скоро начнется строительство нового сухогрузного порта Тамань на песчаной косе Тузла, насыпанной в 2003 году. Проект­ная мощность – 35 млн. т грузов в год. Стоимость – около 60 млрд. рублей.

 «Мы уже забрали у соседей практически всю нефть и неф­тепродукты. Скоро может быть даже избыток наливных терминалов, – резюмирует «АН» президент Ассоциации морских торговых портов России Олег Терехов. – Теперь надо добрать уголь и химические удобрения». Но государство должно создать условия для повышения конкурентоспособности существующих мощностей.

 «Приятно, что высокопоставленные чиновники обратили внимание на морские порты. Но нужны и экономические посылы. Например, в Прибалтике импортируемое портовое оборудование не облагается таможенными пошлинами, на перевалочные услуги не начисляется НДС, прибыль, которая направляется на развитие инфраструктуры, освобождается от налога, – говорит Олег Терехов. – У нас подобного количества льгот нет». Впрочем, это пока. Осенью депутаты Госдумы будут принимать закон о портовых особых экономических зонах. По планам Минтранса, он позволит решить многие морские проблемы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Аналитик подсчитал, сколько ВСУ продержатся в войне с Россией без помощи Запада

Аналитик подсчитал, сколько ВСУ продержатся в войне с Россией без помощи Запада

Украинский аналитик Владимир Горбач подсчитал, сколько времени продержится армия страны в случае военного столкновения с Российской Федерацией. Заявления эксперта приведены в заметке, опубликованной СМИ.

//В мире

Эксперт: войска РФ смогут остановить вторжение ВСУ в Донбасс без перехода границ

Эксперт: войска РФ смогут остановить вторжение ВСУ в Донбасс без перехода границ

Россия сможет остановить вторжение Вооруженных сил Украины в непризнанные ДНР и ЛНР без перехода государственных границ. С соответствующим заявлением выступил Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Видео перехвата американского авиаразведчика распространило Минобороны РФ

Видео перехвата американского авиаразведчика распространило Минобороны РФ

Поднятый по тревоге истребитель Су-27 входил в состав дежурных сил ПВО. В небе над Балтийским морем появился авиаразведчик RC135 американских военно-воздушных сил. Российский самолет бросился ему на перехват.

//В мире

ДНР разоблачила на видео фейк о бегстве еще одной защитницы Донбасса на Украину

ДНР разоблачила на видео фейк о бегстве еще одной защитницы Донбасса на Украину

Распространенная прокиевскими СМИ информация о том, что экс-военнослужащая ДНР Маргарита Пономаренко сбежала на Украину, является ложью. Об этом заявили в Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Архангельский предприниматель Борис Сидоров, попавший за решетку на фоне экологических протестов в Шиесе, в среду вышел на свободу. Никаких обвинений ему не предъявлено, и по какой причине тяжелобольному человеку пришлось провести несколько дней под арестом, непонятно.

//Общество

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Сегодня по всей стране пройдут корпоративные гуляния. Самое время напомнить на примере прошлых праздников о курьезных и нелепых ситуациях, которые могут произойти. Редакция «АН» призывает россиян гулять сегодня весело, но помнить о том, что наступит завтра...

//Шоу-бизнес

Как ведут себя «звёзды» в неожиданных ситуациях на сцене

Как ведут себя «звёзды» в неожиданных ситуациях на сцене

Выход на сцену для любого человека - волнение. Знаменитостям приходится выступать регулярно. «Аргументы недели» сделали подборку примеров, как артисты справляются со стрессовыми и неловкими ситуациями во время выступления, не теряясь при этом.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Политика

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

По сообщениям из Китая, в руководстве аппарата ЦК КПК и Госсовета (правительства) КНР просто светятся от счастья, наблюдая за той ситуацией, в которой оказалось руководство России в связи с двоевластием в Венесуэле. Дело в том, что президент Венесуэлы Н. Мадуро и платит долги Китаю

//Политика

Китайская страсть большого человека

Китайская страсть большого человека

Замруководителя АП Сергей Кириенко отбыл во второй с начала года отпуск. Куратор внутренней политики и регионов с понедельника 25 февраля ушёл в отпуск на две недели. То есть до 10 марта. Его функционал на время отпуска ведёт другой первый замруководителя АП, курирующий СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Скоротечный конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого стороны активно применяли авиацию, закончился не в пользу Дели. Конечно, полным поражением это назвать нельзя, но, судя по последним данным, индийцы не смогли поразить лагерь террористов на территории Пакистана.

//Общество

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

Бард Александр НОВИКОВ неоднократно выступал на страницах «АН». Его песни знакомы всем читателям еженедельника. Но предлогом для новой встречи с главредом «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ стал, как ни странно, очередной международный конкурс Евровидение, который пройдёт в мае в Израиле.

//Общество

Погоня за сверхзвуком открыта

Погоня за сверхзвуком открыта

В январе 2018 г. Владимир Путин на авиазаводе в Казани, наблюдая за полётом сверхзвукового ракетоносца Ту‑160, предложил на его основе и техническом заделе создать гражданскую версию самолёта. Президент напомнил, что у СССР был гражданский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

//Общество

Операция «Справедливость»

Операция «Справедливость»

Опросы свидетельствуют: значительная часть населения считает идеальным временем брежневский застой, а значит, и потребности в переменах не испытывает. Как власти удалось этого добиться на фоне штрафной экономики и повышения пенсионного возраста? И могут настроения масс поменяться?

//Общество

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения прав граждан и законности. Мы – это коллектив из более 300 человек правительственного учреждения культуры Свердловской области – Уральского государственного театра эстрады.

//Экономика

Как премьер оквадратил народ

Как премьер оквадратил народ

Жилищный вопрос не вписывается в указы правительства Дм. Медведева. Как подсчитал Минстрой, в 2018 г. в РФ сдали 75 млн кв. м новых жилых домов. Цифра неплохая, но далека от обещанных премьером 120 млн. кв. Cтроительные достижения – явно не та область, которой мог бы гордиться

//Новости партнеров

//Общество

Правительственные архистратиги

Правительственные архистратиги

Немногие помнят, что 22-м губернатором города Глупова был майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский. Летописец Михаил Салтыков-Щедрин охарактеризовал сего российского государственного мужа коротко и ёмко: «Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки». 

//Общество

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

Ситуация в Ливии сейчас возвращается в фокус мировых СМИ. Западные страны не желают вспоминать, как после их интервенции в этой стране воцарилась анархия с массовой резнёй, пачкой правительств и бегством миллионов беженцев в Европу.

//Общество

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

Эксперты подозревают, что разведка США занимается профанацией деятельности. Предположения о том, что ЦРУ имитирует бурную деятельность, нашли подтверждение. ЦРУ опубликовало документы, у которых истёк срок секретности:«Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время»

//Культура

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Никто в мире не признаётся, что ведёт дискриминацию по признаку пола: всё происходит тихо и как бы естественным образом. Почти любой сфере профессиональной деятельности (кроме, может быть, той, где предлагается «отдохнуть на досуге») женщины в меньшинстве, в том числе и в искусстве.

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ
2

А Волга ли впадает в Каспийское море?
3

Алена Апина высказалась о принадлежности Крыма
4

В ДНР огласили данные о потерях среди воюющих против Донбасса снайперов ВСУ
5

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры