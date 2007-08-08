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Оружейный рост

Российская оборонка ставит новые рекорды

№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Российская оборонка, еще недавно выживавшая почти исключительно за счет зарубежных заказов, окрепла настолько, что готова «дать сдачи» даже самым сильным иностранным конкурентам. По прогнозу «Центра анализа стратегий и технологий» (ЦАСТ) в нынешнем году объем поставок российских вооружений достигнет рекордной суммы в 8 млрд. долл., что на 1,5 млрд. больше, чем в 2006 году. Портфель заказов на российское оружие достиг 30 млрд. долларов. 

 НАГЛЯДНОЙ иллюстрацией успехов нашей оборонки стал такой факт. В опубликованный недавно международный рейтинг ста крупнейших оборонных предприятий вошли 13 российских компаний — на шесть больше чем в прошлом году. Новички рейтинга — холдинг «Вертолеты России», компании «Тактическое ракетное вооружение», «Северная верфь», ММПП «Салют», Уралвагонзавод и КБП.

 Важнейшее достижение: российским производителям систем вооружений удалось диверсифицировать международный бизнес. По оценке главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Дмитрия Васильева, доля традиционных покупателей нашего оружия — Китая и Индии — в прошлом году снизилась с 74% до 62%. Но это произошло не за счет сокращения заказов, а благодаря выходу на новые рынки: география поставок российского оружия резко расширилась.

 Эксперты обращают внимание и на другую положительную тенденцию: у российских оборонных предприятий резко выросла доля внутренних заказов. Например, у крупнейшего российского производителя оружия, концерна «Алмаз-Антей» в прошлом году на внутренний заказ пришлось более 40% выручки.

 Контракты с вооруженными силами России играют все большую роль и для авиастроителей. По данным наших источников в авиапроме, объем предварительных заявок на новые истребители марки «МиГ» достиг 8 млрд. долларов. Росту спроса на отечественные самолеты также способствует развертывание новых программ, таких как создание «Сухим» машины SSJ-100.

 Неожиданно дефицитным товаром стали зенитные установки. По словам начальника тульского «Конструкторского бюро приборостроения» Александра Рыбаса, количество заявок от потенциальных покупателей на новый комплекс «Панцирь» в несколько раз превышает производственные возможности производителя.

 На подъеме находится и военное кораблестроение. Правда, здесь заработки увеличиваются в основном за счет подорожания российских боевых судов. Руководитель ЦАСТ Константин Макиенко приводит такой пример. Контракт на поставку Индии первых трех фрегатов проекта 11356 в 1997 г. стоил 900 млн. долл., а вторая партия из трех таких же фрегатов в 2006 г. обошлась индусам уже в 1,6 миллиардов.

 «Общий рост напряженности в мире позволяет российским производителям уверенно смотреть в будущее. Тем более, что имидж страны изменился, и это напрямую сказалось на росте экспорта. Сама Россия, брэнд России, сейчас выглядит гораздо более убедительным в мире, чем это было в 1994-98 гг.», — полагает глава ЦАСТ.  

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