Главное не перепутать... карманы

На первом Тихоокеанском экономическом конгрессе (ТЭК), состоявшемся во Владивостоке 28 и 29 июля, министр финансов РФ Алексей Кудрин был назван «принцем, разбудившим спящую красавицу». Он пообещал до 2013 г. выделить из федерального бюджета на развитие Дальневосточного региона и Забайкалья «большие деньги». Точнее, 427 млрд. рублей.

Осторожность не помешает



НОВОЕ прозвище господин Кудрин получил с легкой руки исполнительного директора секретариата АТЭС Колина Хесселтина, также прилетевшего во Владивосток. А «спящая красавица» – это конечно же столица Приморья.

Многообещающее заявление господина Кудрина было встречено бурными аплодисментами. На лицах некоторых местных чиновников даже появились блаженные улыбки. Впрочем, они тут же исчезли, когда министр финансов сказал, что «большие деньги» на социально-экономические проекты будут поступать подрядчикам только через федеральное казначейство, минуя коммерческие структуры. Двусмысленную осторожность господина Кудрина местные делегаты конгресса поняли буквально и отнесли ее на счет недавнего ареста вице-губернатора Александра Шишкина. Того взяли с полич­ным при получении взятки в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Заставила призадуматься делегатов ТЭК от Приморья и заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова, перепутав Терпсихору с Фемидой в торжественном спиче на открытии здания Краевой филармонии. «Прокол» случился, когда Светлана Юрьевна отмечала личное участие в строительст­ве губернатора Сергея Дарькина. Пафосно заявив, что «вся Фемида будет благодарна не один десяток лет». По залу прошелестел нервный смешок:

– К чему бы это?

Но оратор своей оговорке значения не придала.

Им не до мелочей



ВЛАДИВОСТОК уже почувствовал пользу от проведения таких мероприятий. В спешном порядке, даже в дождь, асфальтировались центральные улицы, на обочинах городских магистралей «выросли» огромные цветочные вазы.

Официально на конгресс было подано 300 заявок, а прибыло 386 делегатов. Из-за этого во время перерывов возникали проблемы с чаем, кофе, соком и даже кипятком. Смешно и грустно было наблюдать, как Виктор Коркишко, заслуженный артист России, голос Приморья, приглашенный озвучивать один из проектов конгресса, давился сухой булочкой. Стакан с кипятком у него увели буквально из-под носа.

– Поступила команда убирать столы, – грубо оборвала его официантка, когда он спросил, зачем девушка уносит его питье.

Но такая «мелочь» на первом ТЭКе не обсуждалась.