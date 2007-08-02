 На реформе электроэнергетики глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс хорошо заработает. Размер его бонуса превысит 20 млн. долларов. Эти деньги менеджер получит благодаря опционной программе поощрения руководства энергохолдинга.

"> На реформе электроэнергетики глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс хорошо заработает. Размер его бонуса превысит 20 млн. долларов. Эти деньги менеджер получит благодаря опционной программе поощрения руководства энергохолдинга.

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Чубайс «наработал» на 20 млн. долларов

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 На реформе электроэнергетики глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс хорошо заработает. Размер его бонуса превысит 20 млн. долларов. Эти деньги менеджер получит благодаря опционной программе поощрения руководства энергохолдинга.

 ОПЦИОН - это такая ценная бумага, которая позволяет купить акции по фиксированной цене. Если акции компании подорожают, то опцион принесет неплохую прибыль.

 Так вот. Опционная программа была запущенна в РАО «ЕЭС» в 2004 году. Она предоставляла высокопоставленным сотрудникам холдинга право купить 1% акций РАО «ЕЭС» по цене 0,292 долл. за штуку. Сейчас акции стоят значительно дороже - 1,37 долл. за штуку. Купив бумаги по цене, зафиксированной в опционе, менеджеры могут продать их на бирже, получив в совокупности 460 млн. долл. прибыли.

 Больше всех по программе может приобрести Анатолий Чубайс: сейчас его опцион составляет 0,05%. Соответственно, его кусок пирога составит около 23 млн. долл. Впрочем, как заявили в РАО «ЕЭС», Анатолий Чубайс и другие менеджеры пока не собираются реализовывать опционы, а намерены дождаться конца реформы, чтобы заработать еще больше.

 

 

 

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