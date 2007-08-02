Чубайс «наработал» на 20 млн. долларов

На реформе электроэнергетики глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс хорошо заработает. Размер его бонуса превысит 20 млн. долларов. Эти деньги менеджер получит благодаря опционной программе поощрения руководства энергохолдинга.

ОПЦИОН - это такая ценная бумага, которая позволяет купить акции по фиксированной цене. Если акции компании подорожают, то опцион принесет неплохую прибыль.

Так вот. Опционная программа была запущенна в РАО «ЕЭС» в 2004 году. Она предоставляла высокопоставленным сотрудникам холдинга право купить 1% акций РАО «ЕЭС» по цене 0,292 долл. за штуку. Сейчас акции стоят значительно дороже - 1,37 долл. за штуку. Купив бумаги по цене, зафиксированной в опционе, менеджеры могут продать их на бирже, получив в совокупности 460 млн. долл. прибыли.

Больше всех по программе может приобрести Анатолий Чубайс: сейчас его опцион составляет 0,05%. Соответственно, его кусок пирога составит около 23 млн. долл. Впрочем, как заявили в РАО «ЕЭС», Анатолий Чубайс и другие менеджеры пока не собираются реализовывать опционы, а намерены дождаться конца реформы, чтобы заработать еще больше.