Сам себе Центробанк

Российская валюта – одна из самых защищенных в мире. По количеству и качеству «запрятанных» в нее хитростей она превосходит доллары и евро, слегка уступая только швейцарским франкам. Но спокойствие дается денежным властям высокой ценой. Между Гознаком и фальшивомонетчиками идет постоянная «гонка вооружений». Каждые пять-семь лет приходится полностью обновлять защиту купюр. Последний раз ее «укрепляли» в 2003 году, а значит, не за горами новый виток противостояния.

Валютные ловушки



РОССИЙСКИЕ купюры – национальная гордость страны. Технологиями производства бумаги для банкнот владеют лишь 15 государств. Остальные вынуждены закупать ее за рубежом, в том числе – у российского Гознака. Мы печатаем деньги для государств СНГ, Индии, Индонезии и стран Ближнего Востока. По данным «АН», это приносит Гознаку доход в несколько десятков миллионов долларов в год.

Как ни парадоксально, высоким качеством российских «денежных технологий» страна отчасти обязана фальшивомонетчикам. Милиция делит таких «специалистов» на два вида. Тех, кто, не утруждая ни руки, ни голову, печатает деньги на принтерах и ксероксах, в ГУВД презрительно называют «кустарями». Таких преступников ежегодно ловят пачками. Любой легко отличит их поделки на глаз, а проследить цепочку распространения подобных купюр обычно проще простого.

Наверное, работа в «валютном» отделе Управления по борьбе с экономическими преступлениями считалась бы самой простой в милиции, если бы не второй тип фальшивомонетчиков. Специалисты уважительно называют их «профессионалами» или даже «мастерами».

Нужен недюжинный талант и годы кропотливой работы, чтобы освоить выпуск качественных подделок. Сотрудники одного из самых закрытых российских институтов – НИИ Гознака – сравнивают современные купюры с гробницами фараонов. На пути к «сокровищам» фальшивомонетчиков подстерегают десятки тайных ловушек.

Правда, секреты многих из них давно разгаданы. Профессиональные фальшивомонетчики давно научились воспроизводить водяные знаки, замешивать в бумагу разноцветные волоски и подделывать магнитные полоски. Они повторили особую «денежную» бумагу, которая не светится в ультрафиолетовых лучах, освоили «инфракрасные» метки и овладели печатью флуоресцентными красками.

Перед фальшивомонетчиками пала даже считавшаяся неприступной технология микропечати. Под микроскопом можно разглядеть, что многие элементы шрифта на купюрах, кажущиеся невооруженному глазу сплошными линиями, на деле составлены из крошечных рельефных точек. Считалось, что повторить их обычными типографскими методами невозможно. Но пару лет назад милиция выловила поддельные купюры с микропечатью…

Гознаку не остается ничего иного, как добавлять в купюры все новые степени защиты. Только за последние 4 года он запатентовал 20 новых разработок. Некоторые из них охотно покупают за рубежом. Например, монетные дворы Франции и Великобритании приобрели у нас секрет производст­ва особой краски, способной плавно менять цвет под разными углами зрения. Это создает так называемый эффект муара.

Последнее нововведение на российских купюрах – микроперфорация. Это крохотные отверстия в бумаге, которые наносят с помощью лазера. Оборудование очень дорогое, поэтому подделка таких банкнот окупается только при миллионных тиражах. Кстати, первыми микроперфорацию банкнот ввели швейцарцы. И до сих пор не отмечено ни одного случая подделки швейцар­ских франков нового образца.

«Самородок»



ОДИН из самых охраняемых государственных секретов – состав бумаги, на которой печатают деньги. У каждой страны – свой рецепт. Известно, что в Европе деньги делают из целлюлозы, в США – из смеси пластика и древесины, а у нас – из хлопка с добавлением пеньки.

Состав бумаги постоянно совершенствуется. «Мы удлиняем срок «жизни» купюр. Сейчас они выдерживают до 4000 перегибов, не боятся 19 химических реактивов, в том числе спирта, уксуса, ацетона, скипидара и хлора», – рассказывает сотрудник НИИ Гознака.

В огне российские деньги горят, но и это поправимо. Специалисты НИИ разработали технологию, позволяющую сделать купюры огнеупорными. Внешне они стали бы чуть толще.

Бумага – один из основных «щитов», защищающих купюры от подделок. Повторить ее состав удалось всего одному фальшивомонетчику – легендарному Виктору Баранову. Ставропольский шофер со средним образованием оказался гениальным самоучкой. Он потратил 12 лет на изучение премудростей «ремесла», но достиг в нем совершенства. Баранов был настолько хорош, что брезговал подделкой советских 100-рублевых купюр, печатая только 25-рублевые банк­ноты, поскольку защита на них была значительно сложнее…

Многие технологии ему приходилось изобретать самому. По иронии судьбы, им суждено было укрепить защиту настоящих денег. После ареста Баранова в 1977 г. он передал Гознаку свой рецепт раствора травления меди. Этим составом Гознак пользовался 15 лет. Смесь так и назвали – «барановской».

Кроме того, легендарный фальшивомонетчик «закрыл» несколько уязвимых мест на купюрах. Он обратил внимание Гознака на повторяющиеся линии рисунка на деньгах. Мошенникам достаточно было воспроизвести маленький фрагмент, а дальше – дело техники. В НИИ Гознака рацпредложение учли. Сейчас рисунок на российских деньгах постоянно меняется – линии то сужаются, то расширяются, поэтому скопировать их куда сложнее.

«Россия богата гениями-самородками. Увы, далеко не все из них идут по законной стезе, поэтому исключить появление нового «Баранова» нельзя. Если такой специалист появится сейчас, он будет гораздо опаснее – организованный криминал всеми руками ухватится за его разработки», – говорит наш источник в НИИ Гознака.

Эксперты утверждают, что применяемые сейчас в российских деньгах технологии дали Гознаку трехлетнюю фору перед фальшивомонетчиками. Например, промышленное оборудование для микроперфорации появится у мошенников не раньше 2009 года. Именно на этот срок и намечено следующее усиление защиты банкнот.