Мороженое дорожает из-за ценового сговора?

ЕСТЬ подозрение, что производители мороженого договорились по всей России поднять цены на свой товар на 15–20%. В «Союзе мороженщиков России» резкий скачок цен объясняют двукратным подорожанием сухого молока. С начала года Евросоюз отменил «молочные» дотации для фермеров, и стоимость сырья, из которого производится 90% «холодного лакомства» в нашей стране, начала стремительно расти.

Правда, пока повысить цену не удалось. «Около 250 производителей отказались участвовать в соглашении и не хотят вести согласованную ценовую политику. Многие просто демпингуют, рассчитывая разорить конкурентов», – жалуется наш источник, близкий к руководству одного из заводов – производителей мороженого.

Независимые эксперты отмечают, что ситуация смахивает на ценовой сговор, который, как известно, преследуется по закону. Они обращают внимание, что до нынешнего года мороженое дорожало даже медленнее инфляции, не более чем на 7–8% в год.