//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Где российский бизнес «зарывает» свои капиталы

№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 В мире бум слияний и поглощений. Россия в этот процесс включилась совсем недавно, но по объемам сделок уже вышла на лидирующие позиции. В какие страны и зачем уходят российские миллиарды?

 ГЛОБАЛИЗУЕТСЯ все. Энер­гетика, кино, шоу-бизнес, продукты питания, одежда, автомобили. Иностранцы покупают в России производственные предприятия, торговые сети, банки и страховые компании. Не отстает и Россия. По расчетам аналитической группы журнала «Слияния и поглощения», российские бизнесмены за 3,5 года совершили 142 покупки за границей на сумму 22,9 млрд. долларов.

 По количеству сделок лидирует металлургия, где было совершено 27 слияний и поглощений. На второе место вышли капитаны российского бизнеса от связи, купившие 21 предприятие за рубежом. А вот нефтегазовый сектор оказался на третьем месте – на него пришлось 16 международных сделок. Оно и понятно: у России достаточно своих запасов нефти и газа.

 Меньше всего в «зарубежном шопинге» отметились российские компании из легкой промышленности (4 сделки) и сферы информационных технологий (3 сделки). «Финансовый жирок» этих отраслей еще маловат, чтобы претендовать на иностранные компании.

Европейский лоск

 КУДА направлены денежные потоки российских капиталистов? В первую очередь они интересуются Европой. Там совершено 42% покупок на сумму 9,8 млрд. долларов. Привлекательность этого региона обусловлена несколькими причинами. Во-первых, Европа – крупнейший рынок сбыта для российского бизнеса. Кроме того, за счет доступа к европейским технологиям улучшается качество продукции. Во-вторых, законодательство ЕС в части слияний и поглощений либеральнее, а политическая обстановка комфорт­нее, чем в США или Китае.

 В-третьих, в Европе можно «отрыть» неплохую компанию по сходной цене. Правда, в Старом свете это обычно банкротящиеся за долги или приватизируемые фирмы. Больше шансов в Восточной Европе – там еще остались недооцененные предприятия.

 На втором месте по популярности у бизнеса – родное СНГ, на которое пришлось 34% сделок на сумму 5,5 млрд. долларов. Здесь все просто. Бизнесмены восстанавливают разрушенные с развалом СССР производственные цепочки. При этом наши компании стараются захватить господ­ствующие высоты в наиболее перспективных сегментах рынка. В фаворитах – связь, финансы, химическая отрасль.

 А вот на рынок Соединенных Штатов из россиян сумели прорваться лишь единицы. И это при том, что США – крупнейший в мире получатель прямых ино­странных инвестиций. В 2004 г. в страну было вложено 1500 млрд. долл. – 17% мирового объема инвестиций. Но россиянам удалось купить в Америке только 10 компаний на 3,4 млрд. долларов.

Не так-то просто

 С РОСТОМ активности российского бизнеса за рубежом усиливается и противодействие. Причем блокирование сделок и срыв переговоров происходят не по экономическим, а по политическим причинам.

 Чтобы не дать компании «Русские машины» совместно с канадским автопроизводителем «Магна» приобрести американский «Крайслер», власти США лишили визы Олега Дерипаску (владелец «Русских машин»). В Европе немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom отказался продать 59,2% акций венгерского оператора связи Magyar Telekom российской АФК «Система». А в Швейцарии, где структуры Виктора Вексельберга получили 17,5% акций старейшего в стране инженерно-машиностроительного концерна Sulzer, началось громкое расследование на правительст­венном уровне. По его итогам выяснилось, что Вексельберг не нарушил ни одного швейцарского закона.

 Словом, многие зарубежные активы приобретались не «благодаря», а «вопреки» ситуации. Если бы предпринимателям не вставляли палки в колеса, то за период с 2004 г. объем слияний и по­глощений, произведенный российскими компаниями за рубежом, был бы в 3 раза больше – около 80 млрд. долларов.

Вадим БОНДАРЬ, журнал «Слияния и поглощения» – специально для «Аргументов неделi»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

Арктика является сферой военных интересов России, напомнил зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. О защите Русского севера размышляет президент Академии геополитических проблем Леонид ИВАШОВ...

//Мнение

Им все живется весело, богато на Руси

Им все живется весело, богато на Руси

Смена главы Росстата на понятливого юношу из ведомства министра Орешкина крайне благотворно сказалась на росте если не всей экономики РФ, то точно самой важной ее части. Как говорилось в советские времена, «с чувством глубокого удовлетворения» статведомство доложило о неуклонном росте зарплата чиновников.

//В мире

Трамп продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине

Трамп продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине

Дональд Трамп продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине. В Белом доме уточнили, что санкции, которые ввел будучи президентом Барак Обама, продлены на один год.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В Русской православной церкви считают, что вскоре около трети жителей страны будут мусульманами. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов.

//Общество

Госдума пересмотрит законопроект о доплатах к пенсиям

Госдума пересмотрит законопроект о доплатах к пенсиям

Правительство 4 марта внесло в Госдуму законопроект о доплатах к пенсиям. Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, смогут получить социальные доплаты сверх величины регионального прожиточного минимума.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Власти поселка Урдома сорвали общественные слушания

Власти поселка Урдома сорвали общественные слушания

Ситуация с протестами в поселке Урдома Архангельской области все больше запутывается. Экологические активисты блокируют дорогу к стройплощадке, на которой планируется возвести современный экотехнопарк.

//В мире

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В управлении Народной милиции Донецкой народной республики опровергли информацию, распространенную украинскими СМИ, о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ.

//Футбол

После лечения в СИЗО у Кокорина начала гноиться нога

После лечения в СИЗО у Кокорина начала гноиться нога

Состояние здоровья нападающего «Зенита» Александра Кокорина становится всё хуже и хуже. После лечения в следственном изоляторе футболист получил ожог и загноение ноги.

//Общество

Страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в России

Страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в России

В России 2018 году, по данным автостраховщиков, чаще всего угоняли автомобили марки Cadillac Escalade. Вторую строчку списка угоняемых автомашин занял Lexus LX с показателем 1,23 процента.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Политика

В Госдуме связали продление санкций с внутренней политикой США

В Госдуме связали продление санкций с внутренней политикой США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассказал, с какой целью власти Соединённых Штатов продлили действие антироссийских санкций и когда России стоит ждать их отмены.

//Новости СМИ2

//В мире

В Ватикане откроют архивы времён Второй мировой

В Ватикане откроют архивы времён Второй мировой

Папа римский Франциск сообщил о том, что Ватикан готов рассекретить архивные документы за период Второй мировой войны. Произойдёт это через год – в начала марта 2020 года.

//Здоровье

Долгие просмотры телевизора приводят к ухудшению памяти

Долгие просмотры телевизора приводят к ухудшению памяти

В Великобритании учёные сообщили, что просмотр телевизора приводит к ухудшению памяти у пожилых людей. Эксперты порекомендовали не проводить за просмотром телепередач более трёх часов в день.

//Шоу-бизнес

В сети спорят, на кого похож сын Ирины Дубцовой

В сети спорят, на кого похож сын Ирины Дубцовой

Ирина Дубцова опубликовала фото своего сына в день рождения Артема. И подписчики артистки в Инстаграм принялись спорить, на кого похож сын Ирины и Романа Черницына. На 18-летие Дубцова пообещала подарить сыну "тачку".

//Общество

Журнал Forbes назвал имя самой богатой женщины в мире

Журнал Forbes назвал имя самой богатой женщины в мире

Титул самой состоятельной женщины получила наследница всемирно известного косметического бренда L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Её капитал оценили в 49,3 миллиарда долларов.

//Шоу-бизнес

Актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер в возрасте 52 лет

Актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри умер в возрасте 52 лет

В США умер голливудский актёр Люк Перри, прославившийся благодаря роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Люку Перри было 52 года. Артист скончался после обширного инсульта.

//Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук познакомила внучек с дочкой своего возлюбленного

Светлана Бондарчук познакомила внучек с дочкой своего возлюбленного

Светлана Бондарчук познакомила внучек - дочек сына Сергея и Таты Бондарчук 6-летнюю Маргариту и 4-летнюю Веру с дочкой своего возлюбленного Сергея Харченко. Пара сводила девочек на балет в Большой театр.

//Новости партнеров

//Общество

Уволен сотрудник «Роскосмоса», сравнивший жителей хрущевок со «скотобазой»

Уволен сотрудник «Роскосмоса», сравнивший жителей хрущевок со «скотобазой»

Дочернее предприятие «Роскосмоса» «Агат» приняло решение уволить своего сотрудника Станислава Жаркова, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой». Об увольнении Жаркова сообщается на сайте корпорации.

//В мире

Женщина впервые в жизни приняла участие в лотерее и выиграла

Женщина впервые в жизни приняла участие в лотерее и выиграла

Пожилая американка решила изменить своим привычкам и купила лотерейный билет. Счастливица выиграла крупную сумму – осталось придумать, на что потратить деньги.

//Общество

В один из моргов ЕАО тела теперь доставляют сами родственники

В один из моргов ЕАО тела теперь доставляют сами родственники

Мертвецкая, расположенная на территории ЕАО, стала инициатором грандиозного скандала, отказавшись обслуживать клиентов. В один из моргов Ленинского района тела теперь доставляют сами родственники.

//Здоровье

Женщины зачастую ценят здоровье родных больше собственного

Женщины зачастую ценят здоровье родных больше собственного

Исследователи обнаружили, что женщины, выступающие в роли матери или жены, больше заботятся о здоровье своих близких, чем о собственном. Из-за этого многие из них игнорируют первые признаки сердечного приступа.

//Здоровье

Развеяны основные мифы о мигрени

Развеяны основные мифы о мигрени

Мигрень в наше время многим знакома не понаслышке. Неприятная головная боль может испортить не только настроение, но и повлиять на зрительное и слуховое восприятие и даже на обоняние. Британские учёные развеяли самые распространённые мифы касательно мигрени.

//Общество

Сын Евгения Плющенко покорил телевидение Японии

Сын Евгения Плющенко покорил телевидение Японии

Шестилетний фигурист выступил в паре со своим отцом в рамках соревнований по фигурному катанию, которые показали в эфире японского канала TBS.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
2

Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
3

Эксперт озвучил возможный признак подготовки населения Украины к войне с Россией
4

А Волга ли впадает в Каспийское море?
5

Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры