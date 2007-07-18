Где российский бизнес «зарывает» свои капиталы

В мире бум слияний и поглощений. Россия в этот процесс включилась совсем недавно, но по объемам сделок уже вышла на лидирующие позиции. В какие страны и зачем уходят российские миллиарды?

ГЛОБАЛИЗУЕТСЯ все. Энер­гетика, кино, шоу-бизнес, продукты питания, одежда, автомобили. Иностранцы покупают в России производственные предприятия, торговые сети, банки и страховые компании. Не отстает и Россия. По расчетам аналитической группы журнала «Слияния и поглощения», российские бизнесмены за 3,5 года совершили 142 покупки за границей на сумму 22,9 млрд. долларов.

По количеству сделок лидирует металлургия, где было совершено 27 слияний и поглощений. На второе место вышли капитаны российского бизнеса от связи, купившие 21 предприятие за рубежом. А вот нефтегазовый сектор оказался на третьем месте – на него пришлось 16 международных сделок. Оно и понятно: у России достаточно своих запасов нефти и газа.

Меньше всего в «зарубежном шопинге» отметились российские компании из легкой промышленности (4 сделки) и сферы информационных технологий (3 сделки). «Финансовый жирок» этих отраслей еще маловат, чтобы претендовать на иностранные компании.

Европейский лоск

КУДА направлены денежные потоки российских капиталистов? В первую очередь они интересуются Европой. Там совершено 42% покупок на сумму 9,8 млрд. долларов. Привлекательность этого региона обусловлена несколькими причинами. Во-первых, Европа – крупнейший рынок сбыта для российского бизнеса. Кроме того, за счет доступа к европейским технологиям улучшается качество продукции. Во-вторых, законодательство ЕС в части слияний и поглощений либеральнее, а политическая обстановка комфорт­нее, чем в США или Китае.

В-третьих, в Европе можно «отрыть» неплохую компанию по сходной цене. Правда, в Старом свете это обычно банкротящиеся за долги или приватизируемые фирмы. Больше шансов в Восточной Европе – там еще остались недооцененные предприятия.

На втором месте по популярности у бизнеса – родное СНГ, на которое пришлось 34% сделок на сумму 5,5 млрд. долларов. Здесь все просто. Бизнесмены восстанавливают разрушенные с развалом СССР производственные цепочки. При этом наши компании стараются захватить господ­ствующие высоты в наиболее перспективных сегментах рынка. В фаворитах – связь, финансы, химическая отрасль.

А вот на рынок Соединенных Штатов из россиян сумели прорваться лишь единицы. И это при том, что США – крупнейший в мире получатель прямых ино­странных инвестиций. В 2004 г. в страну было вложено 1500 млрд. долл. – 17% мирового объема инвестиций. Но россиянам удалось купить в Америке только 10 компаний на 3,4 млрд. долларов.

Не так-то просто

С РОСТОМ активности российского бизнеса за рубежом усиливается и противодействие. Причем блокирование сделок и срыв переговоров происходят не по экономическим, а по политическим причинам.

Чтобы не дать компании «Русские машины» совместно с канадским автопроизводителем «Магна» приобрести американский «Крайслер», власти США лишили визы Олега Дерипаску (владелец «Русских машин»). В Европе немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom отказался продать 59,2% акций венгерского оператора связи Magyar Telekom российской АФК «Система». А в Швейцарии, где структуры Виктора Вексельберга получили 17,5% акций старейшего в стране инженерно-машиностроительного концерна Sulzer, началось громкое расследование на правительст­венном уровне. По его итогам выяснилось, что Вексельберг не нарушил ни одного швейцарского закона.

Словом, многие зарубежные активы приобретались не «благодаря», а «вопреки» ситуации. Если бы предпринимателям не вставляли палки в колеса, то за период с 2004 г. объем слияний и по­глощений, произведенный российскими компаниями за рубежом, был бы в 3 раза больше – около 80 млрд. долларов.

Вадим БОНДАРЬ, журнал «Слияния и поглощения» – специально для «Аргументов неделi»