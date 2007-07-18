Эпоха охоты на банки

Через несколько лет облик российской банковской системы изменится до неузнаваемости. Число банков сократится в пять-шесть раз, многие частные банки могут разориться или будут проданы иностранцам. Правда, доля государства останется неизменной.

Мировой рекорд

БАНКОВ в России слишком много. Анализ показывает, что их в шесть раз больше, чем нужно для нормального функционирования экономики. Хотя «популяция» российских банков быстро сокращается, она все еще очень велика. Поэтому их число будет постоянно уменьшаться.

Сейчас по количеству банков Россия стоит на третьем месте после США и Германии. В апреле нынешнего года в стране было 1134 банка. Для сравнения: в Канаде всего 70 банков, в Японии – 347, в Великобритании – 350. Это не повод для гордости: аномально высокий показатель свидетельствует о серьезных перекосах в развитии нашей экономики.

Третьим местом в мировом рейтинге мы обязаны тому, что в конце 1980-х гг. банки в нашей стране открывали все кому не лень. По действовавшему тогда закону о кооперативах, чтобы завести свой банк, достаточно было иметь минимальный капитал, равный стоимости «Жигулей». Не существовало никаких требований к помещениям – банк можно было открыть в квартире. От новоявленных банкиров не требовалось даже финансового образования. В условиях, когда не было никаких ограничений, число банков росло как на дрожжах и приблизилось к трем тысячам.

Лучше меньше?

ЧТО плохого в большом количестве банков? Во-первых , такая система менее стабильна. Сто общенациональных банков, у каждого из которых по 100 филиалов, будут значительно устойчивее, чем тысяча банков, у которых по 10 филиалов. Но по степени развития банковской сети Россия более чем в 10 раз отстает от любой из стран «Большой восьмерки». В 50 самых экономически развитых государствах на один банк в среднем приходится 22 филиала, тогда как у нас только три.

Вторая проблема – избыточное число банков подрывает доверие ко всему банковскому сектору. Мелкие банки – первые, кто ложится под нож финансового кризиса. У них нет «подушки безопасности» в виде доступа к дешевым международным кредитам.

Банкротство маленького регионального банка сильно бьет по доверию местного населения ко всему финансовому сектору. Большинство людей не слишком хорошо осведомлены, какой банк стабильный и крупный, а какой нет. Достаточно лопнуть одному мелкому банку, а за ним еще двум-трем таким же, и это неизбежно вызовет панику среди вкладчиков. Именно по такому сценарию развивалась ситуация летом 2004 года. Парочка мелких банков лишилась лицензий. А пострадали крупные и вполне устойчивые банки, не имевшие к их проблемам никакого отношения. В панике клиенты забрали из них до 40% вкладов.

В-третьих, чем больше в стране мелких банков, тем сильнее приходится переплачивать их клиентам. Крупные банки прибыльнее мелких. Только им доступны дешевые зарубежные кредиты. В целом стоимость их услуг ниже. Поэтому, когда национальная банковская система состоит из множества мелких банков, население несет дополнительные издержки, оплачивая их неэффективность.

Четвертая проблема: местный монополизм. Типичная ситуация: в некоем условном городе N работает всего один маленький местный банк. Других нет, потому что на этой небольшой поляне двум банкам уже не прокормиться. Как правило, монополист обслуживает почти всех местных предпринимателей.

Рынок на двоих

ЧИСЛО банков должно сократиться в несколько раз. Как именно? Есть два пути: либо оно уменьшится само собой в ходе слияний, либо потребуется вмешательство государства.

Пускать процесс «на самотек» – значит обрекать себя на слишком долгое ожидание. В свое время властям США, чтобы уменьшить число банков на 44% (с 13,4 тыс. до 7,5 тыс.), понадобилось 17 лет. В нашем банковском секторе последние пять лет число поглощений было невелико. Например, в 2005 г. в филиалы крупных финансовых институтов преобразовались всего 14 региональных банков. Такими темпами консолидация, конечная цель которой – снизить число банков в шесть раз, займет не один десяток лет.

Правда, своеобразными «санитарами леса» могут выступить иностранцы. Сейчас им принадлежит почти 15% россий­ской банковской системы, зарубежных акционеров имеют уже 148 российских банков, и это только начало. Хотя в ходе переговоров о вступлении в ВТО мы отстояли ограничения, запретив иностранным банкирам открывать прямые филиалы в нашей стране, это не помешает им через несколько лет захватить немалую долю российской банковской системы. Сопротивляться экспансии будет сложно: практика показывает, что даже в тех странах, где высоки барьеры для нерезидентов, в банковской системе ино­странцам все равно принадлежит от 20 до 50% всего капитала.

На долю частных банков у нас приходится 40% рынка. Практически вся эта доля может достаться иностранцам. У российских банкиров мало шансов выжить в такой конкуренции, ведь у них нет дешевых и практически неисчерпаемых источников денег. Поэтому нашим част­ным банкам не останется ничего другого, как начать повально продаваться иностранцам.

Заглянем в будущее

СОПРОТИВЛЯЯСЬ вторжению иностранного капитала, российские банки начнут охотнее объединяться друг с другом. Но даже это не сможет резко сократить число банков в стране. Покупок и слияний будет всего несколько десятков, а уменьшать нужно – на сотни.

Потребуется вмешательство государства, которое «отстрелит» лишние банки. Рецепт известен – отзыв лицензий. Сейчас не проходит и недели, чтобы ЦБ не «прикрыл» очередной банк. В 2006 г. права на работу лишились 60 таких организаций, за первую половину 2007 г. – двадцать.

Май и вовсе преподнес банковскому сообществу сюр­приз. После того как карающий меч Центробанка обрушился на «Стройпромбанк», «ЭПИН-банк» пошел на беспрецедентный шаг. Не дожидаясь санкций со стороны ЦБ, он объявил о добровольной самоликвидации.

Власти пообещали, что в 2007 г. ликвидируют не менее 60 банков. Нет сомнений, что маховик машины, отсеивающей неблагонадежные финансовые институты, в дальнейшем будет раскручиваться еще быстрее.

Подведем итог. Как будет выглядеть российская банковская система через 5–10 лет? Сейчас половина капитала принадлежит госбанкам. Государство не собирается расставаться со своей собственностью в банковском секторе. Последние тенденции, такие как IPO ВТБ, свидетельст­вуют об усилении позиций госбанков – они наращивают капитал. Так что доля государства не сократится.

Значит, через несколько лет половина банковского капитала в России по-прежнему будет сосредоточена в его руках. Почти вся оставшаяся часть может достаться иностранцам. При этом в стране останется не более 500 банков.