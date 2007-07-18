Эпоха охоты на банки
Аналитики заглянули в будущее российской банковской системы
№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Через несколько лет облик российской банковской системы изменится до неузнаваемости. Число банков сократится в
Мировой рекорд
БАНКОВ в России слишком много. Анализ показывает, что их в шесть раз больше, чем нужно для нормального функционирования экономики. Хотя «популяция» российских банков быстро сокращается, она все еще очень велика. Поэтому их число будет постоянно уменьшаться.
Сейчас по количеству банков Россия стоит на третьем месте после США и Германии. В апреле нынешнего года в стране было 1134 банка. Для сравнения: в Канаде всего 70 банков, в Японии – 347, в Великобритании – 350. Это не повод для гордости: аномально высокий показатель свидетельствует о серьезных перекосах в развитии нашей экономики.
Третьим местом в мировом рейтинге мы обязаны тому, что в конце
Лучше меньше?
ЧТО плохого в большом количестве банков?
Вторая проблема – избыточное число банков подрывает доверие ко всему банковскому сектору. Мелкие банки – первые, кто ложится под нож финансового кризиса. У них нет «подушки безопасности» в виде доступа к дешевым международным кредитам.
Банкротство маленького регионального банка сильно бьет по доверию местного населения ко всему финансовому сектору. Большинство людей не слишком хорошо осведомлены, какой банк стабильный и крупный, а какой нет. Достаточно лопнуть одному мелкому банку, а за ним еще
В-третьих, чем больше в стране мелких банков, тем сильнее приходится переплачивать их клиентам. Крупные банки прибыльнее мелких. Только им доступны дешевые зарубежные кредиты. В целом стоимость их услуг ниже. Поэтому, когда национальная банковская система состоит из множества мелких банков, население несет дополнительные издержки, оплачивая их неэффективность.
Четвертая проблема: местный монополизм. Типичная ситуация: в некоем условном городе N работает всего один маленький местный банк. Других нет, потому что на этой небольшой поляне двум банкам уже не прокормиться. Как правило, монополист обслуживает почти всех местных предпринимателей.
Рынок на двоих
ЧИСЛО банков должно сократиться в несколько раз. Как именно? Есть два пути: либо оно уменьшится само собой в ходе слияний, либо потребуется вмешательство государства.
Пускать процесс «на самотек» – значит обрекать себя на слишком долгое ожидание. В свое время властям США, чтобы уменьшить число банков на 44% (с 13,4 тыс. до 7,5 тыс.), понадобилось 17 лет. В нашем банковском секторе последние пять лет число поглощений было невелико. Например, в 2005 г. в филиалы крупных финансовых институтов преобразовались всего 14 региональных банков. Такими темпами консолидация, конечная цель которой – снизить число банков в шесть раз, займет не один десяток лет.
Правда, своеобразными «санитарами леса» могут выступить иностранцы. Сейчас им принадлежит почти 15% российской банковской системы, зарубежных акционеров имеют уже 148 российских банков, и это только начало. Хотя в ходе переговоров о вступлении в ВТО мы отстояли ограничения, запретив иностранным банкирам открывать прямые филиалы в нашей стране, это не помешает им через несколько лет захватить немалую долю российской банковской системы. Сопротивляться экспансии будет сложно: практика показывает, что даже в тех странах, где высоки барьеры для нерезидентов, в банковской системе иностранцам все равно принадлежит от 20 до 50% всего капитала.
На долю частных банков у нас приходится 40% рынка. Практически вся эта доля может достаться иностранцам. У российских банкиров мало шансов выжить в такой конкуренции, ведь у них нет дешевых и практически неисчерпаемых источников денег. Поэтому нашим частным банкам не останется ничего другого, как начать повально продаваться иностранцам.
Заглянем в будущее
СОПРОТИВЛЯЯСЬ вторжению иностранного капитала, российские банки начнут охотнее объединяться друг с другом. Но даже это не сможет резко сократить число банков в стране. Покупок и слияний будет всего несколько десятков, а уменьшать нужно – на сотни.
Потребуется вмешательство государства, которое «отстрелит» лишние банки. Рецепт известен – отзыв лицензий. Сейчас не проходит и недели, чтобы ЦБ не «прикрыл» очередной банк. В 2006 г. права на работу лишились 60 таких организаций, за первую половину 2007 г. – двадцать.
Май и вовсе преподнес банковскому сообществу сюрприз. После того как карающий меч Центробанка обрушился на «Стройпромбанк»,
Власти пообещали, что в 2007 г. ликвидируют не менее 60 банков. Нет сомнений, что маховик машины, отсеивающей неблагонадежные финансовые институты, в дальнейшем будет раскручиваться еще быстрее.
Подведем итог. Как будет выглядеть российская банковская система через 5–10 лет? Сейчас половина капитала принадлежит госбанкам. Государство не собирается расставаться со своей собственностью в банковском секторе. Последние тенденции, такие как IPO ВТБ, свидетельствуют об усилении позиций госбанков – они наращивают капитал. Так что доля государства не сократится.
Значит, через несколько лет половина банковского капитала в России
Сергей МОИСЕЕВ, директор Центра экономических исследований Московской
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