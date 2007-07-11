//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Империя хлебных корок

Национальная идея России перемещается в закрома Родины

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Андрей СЕРЕНКО ]

Империя хлебных корок
Россия экспортирует 10-ю часть урожая

 Россия продолжает укреплять рубежи своей энергетической сверхдержавности. Победив украинских и белорусских владельцев газопроводов, мы озвучили планы окончательного захвата Европы в энергетическое кольцо. Кремль, похоже, запланировал еще и зерновую диверсию против Вашингтона.

 НЕДАВНО главный аграрий РФ Алексей Гордеев заявил, что нужно создавать «зерновую ОПЕК». Причина – растущая потребность США в зерне как в стратегическом сырье, необходимом для производства альтернативного топлива. Ежегодно США планируют тратить на производство биодизеля и биоэтанола огромный объем зерна – около 100 млн. тонн. Это больше всего российского урожая, который в прошлом году достиг 80 млн. тонн.

 Авторы проекта «зерновой ОПЕК» рассчитывают, что, объединив усилия нескольких стран, можно взвинтить цены на зерно, сделав невыгодным производ­ство биодизеля и биоэтанола. Другими словами, цель «зерновой ОПЕК» – заставить американцев вернуться в традиционную энергетическую схему, построенную на нефтегазовом фундаменте. Потому что пока только в рамках этой модели Россия способна поддерживать свою новую сверхдержавность и хоть как-то ограничивать Вашингтон.

 Помимо большой стратегической цели, у проекта «зерновой ОПЕК» есть и цели тактические. Одна из них – сделать Россию ключевым игроком на зерновом рынке СНГ. Как надеется глава Минсельхоза, в новый международный картель войдут прежде всего бывшие советские республики, ранее составлявшие главную житницу СССР (Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия). В 2005–2006 сельскохозяйственных годах (сельхозгод начинается 1 июля) Россия экспортировала 12,5 млн. т зерновых, Украина – 13,3 млн. т, Казахстан – 3,1 млн. т, Белоруссия – 400 тыс. тонн.

 С помощью «зерновой ОПЕК» Москва может попытаться решить как минимум три важные задачи.

 Первая – проводить единую ценовую политику в отношении «постсоветского хлеба». Правда, не до конца понятно, к каким последствиям это приведет внутри страны. Например, до недавнего времени казахстанская пшеница, поставляемая в РФ, сбивала закупочные цены на зерно в российских регионах. Зерновые хозяйст­ва страны несли убытки. Не приведет ли новая ценовая политика «зерновой ОПЕК» к росту цен на хлеб для населения? Никто гарантий на этот счет дать не может. В том числе и «зерновая ОПЕК».

 Вторая задача: используя картель в качестве своеобразного «зернового Госплана», можно добиться более эффективного разделения труда внутри отрасли. Уже сегодня Украина поставляет на внешний рынок больше фуражной пшеницы, а Россия – продовольственной. Дальнейшая региональная специализация постсоветского зернового хозяйства сделает продукцию «зерновой ОПЕК» более конкурентоспособной на мировом рынке.

 Третья задача: превращение России в основного посредника на евразийском рынке зерна. Производители дешевой казахстанской пшеницы испытывают трудности с выходом на международные рынки: Астана в силу географических особенностей ограничена в возможностях зернового экспорта. Зато портовые возможности Украины не используются в полной мере. Россия могла бы предложить им транзитные услуги.

 Сейчас много говорится о том, что России нечем привлечь к себе бывшие советские республики. Что невнятная российская модель, отягощенная криминальной аурой, неконкурентоспособна по сравнению с проектами вступления в Евросоюз и НАТО. Во многом эти утверждения справедливы. Сломать негативную для Москвы центробежную тенденцию можно через взаимовыгодные экономические проекты, в которые будут интегрированы бывшие республики СССР. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//В мире

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по поводу угроз министра иностранных дел Украины Павла Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник» для России. Иван Чихаев: заявление Климкина продиктовано бессилием.

//Общество

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Правоохранительные органы могут инициировать уголовное дело в отношении губернатора Севастополя. Сейчас проводится проверка по заявлению депутатов Законодательного Собрания города. Эксклюзивное интервью АН дал заместитель председателя севастопольского парламента Александр Кулагин.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Такого Украина еще не помнит: сразу 44 кандидата баллотируются на пост Президента. В жаркой предвыборной гонке, как показывают рейтинги, активно соревнуются между собой «народные любимчики» Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

//В мире

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР разгромили позиции украинских военных пол Мариуполем в ответ на новые атаки территории республики со стороны противника. Соответствующую информацию озвучили в армии непризнанного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

3 марта сего года состоялись парламентские выборы. Разумеется, подсчет голосов продлился до утра 4 марта. По предварительным данным первое место в Рийгикогу заняла Партия реформ с результатом 31,5 %.

//В мире

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети

Ванга в конце своей жизни сделала предсказание, касающееся гражданской войны на востоке Украины. С таким заявлением выступил Стоян Петров, являвшийся помощником и переводчиком болгарского экстрасенса.

//Общество

8 Марта — хорошо, что только раз в году

8 Марта — хорошо, что только раз в году

Будем смотреть правде в глаза: женский праздник и весенний день 8 Марта для мужчин хорош лишь тем, что бывает раз в году. Предлагаем улыбнуться суровой реальности Международного женского дня, прочитав эти четверостишия.

//Общество

Наступил 21 век, но женщина еще не человек

Наступил 21 век, но женщина еще не человек

В преддверии 8 Марта редакция «АН» сделала обзор вопиющих нарушений прав женщин в разных странах. Комментарии, как говорится, излишни.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Общество

Прокуратура заинтересовалась "самообслуживанием" в одном из моргов ЕАО

Прокуратура заинтересовалась "самообслуживанием" в одном из моргов ЕАО

Прокуратура в Еврейской АО проводит проверку сообщений о нарушениях в предоставлении ритуальных услуг в регионе. Об этом журналистам сообщили в понедельник в областном ведомстве.

//Новости СМИ2

//В мире

Патриарх Кирилл намерен посетить КНДР

Патриарх Кирилл намерен посетить КНДР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Северную Корею. Данную информацию утром в понедельник, 4 марта, предоставил пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

//Происшествия

Мальчик, высаженный водителем маршрутки не на той остановке, потерялся в Подмосковье

Мальчик, высаженный водителем маршрутки не на той остановке, потерялся в Подмосковье

В Московской области десятилетний мальчик потерялся после того, как водитель маршрутки высадил его не на той остановке. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники ГИБДД Подмосковья.

//Непознанное

В Великобритании в эфир радиостанции вмешался "голос из будущего"

В Великобритании в эфир радиостанции вмешался "голос из будущего"

В Великобритании в эфир одной из радиостанций прорвался, предположительно, сигнал из будущего. Информация о странном происшествии появилась на сайтах, посвященных сверхъестественным явлениям.

//В мире

Владимир Путин намерен посетить Катар

Владимир Путин намерен посетить Катар

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утром в понедельник, 4 марта, сообщил, что президент России Владимир Путин принял приглашение в ближайшем будущем посетить Катар.

//Происшествия

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погиб подросток

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погиб подросток

В подмосковном Ногинске подросток погиб при пожаре в одной из квартир жилого дома. Согласно последней информации осведомленных источников, родители 14-летнего мальчика были госпитализированы.

//В мире

Последствия атаки ВСУ запрещенным оружием по югу ДНР запечатлели на видео

Последствия атаки ВСУ запрещенным оружием по югу ДНР запечатлели на видео

Под огнем киевских силовиков в субботу оказался поселок Коминтерново. Как выяснили побывавшие в населенном пункте военные корреспонденты, ВСУ применили в ходе атаки минометы и зажигательные боеприпасы.

//Новости партнеров

//Экономика

Специалист объяснил, почему Украина снизила импорт газа из Европы

Специалист объяснил, почему Украина снизила импорт газа из Европы

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, почему Украина в январе – феврале 2019 года снизила импорт газа из Европы.

//Шоу-бизнес

Солистку группы "Ранетки" бросил муж

Солистку группы "Ранетки" бросил муж

Солистка музыкальной группы "Ранетки" Женя Огурцова сообщила, что ее бросил муж. Около трех лет назад артистка вышла замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, а через некоторое время в семье появился сын.

//Общество

Наши за границей: осуждать, гордиться или завидовать?

Наши за границей: осуждать, гордиться или завидовать?

Наши люди уже давно осваивают другие страны и, судя по динамике эмиграции, - весьма успешно. Они рискуют, вкладывают свои деньги, время, энергию. Они не жалуются на жизнь. Вот несколько примеров как они упорно и много учатся, работают и добиваются успехов.

//В мире

В США спасли аномального крокодила

В США спасли аномального крокодила

Американские биологи спасли огромного аллигатора вблизи искусственного озера Блэкшир, штат Джорджия. Гигантское животное не смогло самостоятельно выбраться из ирригационной канавы.

//В мире

Премьер-министр Пакистана отказался от Нобелевской премии мира

Премьер-министр Пакистана отказался от Нобелевской премии мира

Пакистанский премьер-министр Имран Хан отказался от Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление политик в понедельник, 4 марта, обнародовал на своей страничке в социальной сети Twitter.

//Общество

Старая военная украинская техника до сих пор гниет под открытым небом в Бахчисарае

Старая военная украинская техника до сих пор гниет под открытым небом в Бахчисарае

Грузовики, бензовозы и другая спецтехника гниют под открытым небом ненужные никому. Это остатки прошлого контингента

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры