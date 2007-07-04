ОСАГО без инспектора

Скоро у владельцев автомобилей станет меньше проблем при авариях. На прошлой неделе правительство одобрило поправки в закон об ОСАГО, которые с огромным нетерпением ждали автомобилисты.

ГЛАВНОЕ новшество – при возникновении мелких аварий не нужно будет вызывать ГИБДД. Это освободит автомобилистов от томительного ожидания инспектора, а также поможет уменьшить количество пробок из-за аварий: ведь машины будут быстро разъезжаться после столкновения. Как это работает? Если оба участника аварии согласны, что сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб. и у них не возникает вопроса, кто виноват, то они заполняют извещение о ДТП, зарисовывают схему и передают ее вместе с заявлением о выплате ущерба в страховую компанию. Очень удобно, когда поцарапано крыло, помят бампер или разбита фара. «Мелких аварий большинст­во. В 80% случаев сумма выплат по ОСАГО не превышает 25 тыс. руб., – объясняет начальник управления по проекту европейского протокола Российского союза автостраховщиков Андрей Юрьев. – Правда, водителям, решившим действовать по «упрощенке», придется учесть, что 25 тыс. руб. – это максимум, что они смогут получить, даже если в ходе ремонта затраты окажутся больше». Поэтому тем, кто сомневается, лучше все же дожидаться инспектора. По планам правительства, норма начнет действовать с 1 декабря 2008 года.

Второе нововведение – упрощение процедуры получения компенсации. За деньгами потерпевший будет обращаться в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП. Хлопот у водителей станет меньше, а страховщики сами будут рассчитываться между собой. Порядок вводится с 1 июля 2008 года.

Третье изменение усиливает рычаг воздействия автомобилистов на страховщиков. За задержку выплат страховые компании должны будут платить штраф в размере 1/75 ставки рефинансирования (0,13%) за каждый день просрочки. Такая неустойка в 4 раза выше, чем по обычным гражданско-правовым договорам.

И наконец, возрастет сумма компенсаций по причинению вреда жизни и здоровью. Сейчас она ограничена потолком в 240 тыс. руб. на всех пострадавших. «Например, если в аварию попадает микроавтобус с 10 пассажирами, то эта сумма «размазывается» на всех, – поясняет Андрей Юрьев. – По новым правилам, каждый сможет получить до 160 тыс. рублей».

Поправки должны утвердить Дума, Совет Федерации и Президент. Но за этим дело не станет: «Единая Россия» уже поддержала законопроект. Поэтому сроки начала действия новых правил вряд ли изменятся.